Elárasztják a netet a kiszivárgott háborús dokumentumok

Elemzők szerint több mint 100 dokumentum kerülhetett a kiszivárogtatók birtokába, tele érzékeny adatokkal, amelyekkel jelentős károkat okozhatnak. Egy vezető hírszerzési tisztviselő az úgynevezett „Öt Szem” hírszerzési szövetség – Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland és Kanada – rémálmának nevezte a helyzetet.

A legújabb kiszivárogtatott dokumentumok a Twitteren és más platformokon bukkantak fel. A Biden-adminisztráció bejelentette, hogy vizsgálatot indít a kiszivárogtatás miatt, és együttműködik a védelmi minisztériummal. A volt Pentagon-tisztviselő, Mick Mulroy szerint ez a kiszivárgás jelentős biztonsági rést jelent, ami hátráltathatja az ukrán katonai tervezést, és kárt okozhat Ukrajna, az Egyesült Államok és a NATO erőfeszítéseiben – ismertette a The New York Times.

Korábban megírtuk, hogy nemrég a közösségi médiában jelentek meg azok a háborús tervek, amelyeket az Egyesült Államok és a NATO készített Ukrajna hamarosan bekövetkező nagy ellentámadásával kapcsolatban. A haditervben leginkább azt részletezték, hogy az ukrán hadsereget miképp kellene felkészíteni a nagy offenzíva megindítása előtt.

Ez csak a jéghegy csúcsa

A The New York Times által péntek reggel közölt kezdeti kiszivárogtatást követően magas rangú nemzetbiztonsági tisztviselők azt vizsgálták, hogy ez lehet-e az egyetlen kiszivárgott hírszerzési információ, vagy több is van. Péntek délután azonban valóra váltak a félelmek, kiderült, hogy több információ is kiszivárgott, miután a Pentagon és a nemzetbiztonsági ügynökségek tisztviselői újabb dokumentumokat találtak a Twitteren, a Telegramon és a 4chan anonim üzenőfalán.

Az egyik 4chan dokumentum egy térképet ábrázol, amely állítólag a kelet-ukrajnai Bahmut városában zajló, hónapok óta tartó háborús összecsapásokat mutatja.

úgy tűnik, A KISZIVÁRGOTT DOKUMENTUMOK jóval szélesebb témakört ölelnek fel, mint a kezdetben feltételezett ukrajnai háborús tervek.

Biztonsági elemzők szerint a közösségi médiában feltűnt dokumentumokban érzékeny információkat tartalmazó eligazító diák is vannak Kínáról, az indo-csendes-óceáni katonai színtérről, a Közel-Keletről és a terrorizmusról. Az egyik elemző az eddig napvilágot látottakat a „jéghegy csúcsának” nevezte, ami arra utal, hogy még több érzékeny információ kerülhetett illetéktelen kezekbe.

Már nem tudjuk, mi az igazság

Ukrajnában Jurij Bereza alezredes, az ukrán Nemzeti Gárda egyik zászlóaljparancsnoka, akinek erői az elmúlt hónapokban az ország keleti részén harcoltak, csak legyintett a kiszivárgás hírére.

Megjegyezte, hogy az információs hadviselés olyan intenzívvé vált, hogy „már nem tudjuk eldönteni, hol az igazság, és hol a hazugság”. Ezzel arra utalhatott, hogy a megjelent anyagokban a háborús veszteségekre vonatkozó amerikai becsléseket is ismertették, de torzítva: az ukrán katonáknál eltúlozták, hogy az amerikaiak szerint hányan halhattak meg, miközben az orosz becsült háborús veszteségeknél kisebb számokat írtak – állapította meg a The New York Times.

A háborúnak abban a szakaszában vagyunk, amikor az információs háború néha még fontosabb, mint a közvetlen fizikai összecsapások a fronton

– mondta Bereza ezredes.

A The New York Times azt is megjegyezte, hogy a háború kezdete óta ez az első alkalom, amikor az orosz hírszerzésnek jelentős eredményt sikerül elérnie az amerikaival szemben. Az Egyesült Államok hírszerzése ugyanis már az invázió kezdete előtt több hónappal figyelmeztetett arra, hogy megindulhat az orosz támadás, és a háború kitörése után is számos alkalommal segítette értékes információkkal az ukrán hadsereget.

(Borítókép: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency / Getty Images)