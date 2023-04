Az Egyesült Államok szerint a brazil elnök orosz és kínai propagandát terjeszt

Az utóbbi időben egyre aktívabb diplomáciát folytat Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök. A röviden csak Lulának nevezett brazil politikus nemrég Kínában járt, vasárnap az Egyesült Arab Emírségekben vett részt egy egynapos találkozón, hétfőn pedig Szergej Lavrov orosz külügyminisztert fogadta vendégül, immáron már Brazíliában.

Emellett a világ történéseiről, leginkább Oroszország Ukrajna ellen indított háborújáról is megvan a véleménye: a brazil elnök már régóta a békét követeli, ami kapcsán már többször is kifejtette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek akár de jure Ukrajnához tartozó területekről is le kellene mondania.

Legutóbb Kínában pedig az Egyesült Államoknak és az Ukrajnát fegyverrel támogató országoknak szólt oda: az Egyesült Államoktól azt követelte, hogy álljanak le „a háborús buzdítással”, és helyette kezdjen el a békéről tárgyalni. Emellett korábban egy olyan nemzetközi koalíció létrehozását javasolta, amely közvetítene Oroszország és Ukrajna között, ugyanakkor szerinte a béke egyik legfőbb akadályát az Ukrajnát felfegyverző országok adják.

Mindenekelőtt azonban meg kell győzni a fegyvereket szállító, a háborúra bátorító országokat, hogy hagyjanak fel ezzel

– fogalmazott a hétvégén Pekingben, amihez hozzátette: Kína nagyon fontos szerepet játszhat a békében, „talán a legfontosabbat”, míg vasárnap Abu-Dzabiban arról értekezett, szerinte Oroszország és Ukrajna is úgy döntött, hogy háborúzni akar a másikkal.

Ugyanakkor ezek a nyilatkozatok nem mindenkinek nyerik el a tetszésüket. Guy Verhofstadt Lula Krím félszigetes kijelentése kapcsán azt kérdezte meg a brazil elnöktől, hogy ő mit szólna, ha Brazíliának egy Krím félsziget méretű területről kellene lemondania a „nyugalom érdekében”. Legutóbb pedig John Kirby, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője állt kamerák elé, hogy a brazil elnök nyilatkozatairól beszéljen. Az amerikai szóvivő szerint

Lula orosz és kínai propagandát szajkóz.

Kirby szerint a brazil elnök szavai félrevezetőek, amikor azt állítja, hogy az Egyesült Államok vagy európai szövetségesei ne lennének érdekeltek a békében, vagy amiért a háború eszkalálásával vádolja őket – tudósít róla a brit BBC.

A brazil külügyminiszter, Mauro Vieira Kirby szavaira csak annyit reagált: nem tudják, hogy a szóvivő „hogyan és miért jutott az alábbi következtetésre”, amivel ő nem ért egyet.

Lula egyébként régóta próbál egyfajta közvetítő szerepben feltűnni az orosz–ukrán háborúban, ugyanakkor a nyilatkozatokon túl eddig sok érdemi hatása nem volt: míg Oroszország és Kína általában pozitívan fogadja a BRICS-tag ország vezetőjének nyilatkozatát, addig az Európai Unió tagállamai és az Egyesült Államok bírálják kijelentéseiért.

Lula egyébként Kína után Oroszországba is ellátogathat: a TASZSZ orosz hírügynökség arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin kérésére Lavrov Szentpétervárra invitálta a brazil elnököt, hogy személyesen vegyen részt az orosz kormány által létrehozott Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. Mint arra a hírügynökség emlékeztet, Lula külpolitikai tanácsadója, Celso Amorim március végén Moszkvába látogatott.