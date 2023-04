Zaklatta a munkatársait, majd lemondott a miniszter

Hetek óta húzódik Dominic Raab brit miniszterelnök-helyettes ügye, akit több munkatársa is azzal vádolt meg, hogy megalázóan bánt velük. Az ügy kapcsán vizsgálat is indult, aminek eredményét még csak a bullyinggal vádolt Raab és miniszterelnöke, Rishi Sunak látta. Korábban Raab – aki már Johnson idején is ezt a tisztséget töltötte be – azt ígérte, amennyiben megállapítják, hogy valóban helytelenül viselkedett munkatársaival, lemond posztjáról.

Ez végül most megtörtént, amikor közösségi oldalára Raab feltöltötte a lemondásáról szóló levelét.

Mint a levelében fogalmaz, megtiszteltetés volt számára, hogy 2015-től különböző pozíciókban segíthette a kormány munkáját, ugyanakkor az Adam Tolley által vezetett vizsgálat eredményét vitatja – tagadja, hogy két esetben is zaklatta volna munkatársait.

Emellett szerinte az ügy rossz precedenst teremt, ami akadályozza a jó kormányzást, mivel szerinte nagyon alacsonyan húzták meg a bullying fogalmát, ami szerinte a jövőben más miniszterekkel szemben is „ösztönözni fogja a hamis panaszokat”.

Azzal védekezik, hogy szerinte a minisztereknek muszáj közvetlen felügyeletet gyakorolniuk a magas rangú tisztviselők felett, és kritizálni, amennyiben valaki nem felel meg a kormány által előírt normáknak.

Mint írja, a vizsgálat szerint a négy és fél év alatt egyszer sem kiabált vagy káromkodott munkatársaival, ugyanakkor kötelességének érzi, hogy elfogadja annak megállapításait, és betartva szavát, lemond pozíciójáról. Emellett elnézést kért, ha valaki stresszesnek érezte volna a munkáját.

Fogynak a miniszterek Sunak kormányában

Ez már nem az első alkalom, hogy Rishi Sunak kormányából valaki lemond: Gavin Willamson szintén hasonló vádak miatt nyújtotta be a lemondását még tavaly novemberben, míg Nadhim Zahawi adóelkerülés vádja miatt mondott le miniszteri posztjáról idén januárban.

A BBC információi szerint egyébként Sunak nem várta volna el Raabtól, hogy lemondjon, amiért az ellenzéki pártok már kritizálják is a brit kormányt: a Liberális Demokraták vezetője, Ed Davey szerint Raab bebizonyította, hogy nemcsak miniszternek, hanem képviselőnek is alkalmatlan, ezért arra szólította fel Raabot, hogy parlamenti mandátumát is adja vissza, majd a körzetében írjanak ki időközi választást.

Ennél tovább ment Caroline Lucas zöldpárti politikus: szerinte Rishi Sunak tisztában volt azzal, hogy Raab hogyan bánik alkalmazottaival, ennek ellenére nevezte ki őt miniszterelnök-helyettesnek. Lucas hozzátette,

Sunak kabinetjében szerinte nem csak Raab kinevezése volt hibás döntés.

Példaként a miniszteri előírásokat megszegő Suella Bravermant – aki Liz Truss idején lemondott, majd Sunak visszahozta a kormányba – vagy az adóelkerüléssel vádolt Nadhim Zahawit említi, akiről szerinte a miniszterelnök kinevezése előtt tudnia kellett, milyen eljárás folyik ellene.

