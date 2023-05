Ősmobillal lopják az autókat

Az autólopás egy új formája kezdett el terjedni az Egyesült Államokban: a bűnözők apró, ártalmatlannak tűnő Bluetooth-hangszórókba vagy mobiltelefonokba rejtett eszközökkel kapcsolódnak a jármű vezérlőrendszeréhez. Ez lehetővé teszi a kevés műszaki tapasztalattal rendelkező tolvajok számára is, hogy kulcs nélkül, mindössze 15 másodperc alatt ellopják az autókat.

Ezeket a kütyüket ráadásul az interneten árulják néhány ezer dollárért, tehát egy autó árának a töredékéért. „JBL Unlock + Start. Nincs szükség kulcsra” – áll az egyik hirdetésben, amely egy JBL márkájú Bluetooth-hangszóróba rejtett eszközre vonatkozik. Azt is hozzáteszik, hogy a szerkezet számos Toyota és Lexus autóban működik.

Ken Tindell, a járművek kiberbiztonságával foglalkozó Canis Labs nevű cég vezetője a Motherboard portálnak azt mondta, az eszköz minden munkát elvégez a tolvaj helyett, így annak elég csupán a megfelelő vezetéket a megfelelő helyre bedugni. A járműtulajdonosok semmit sem tudnak tenni ellene – tette hozzá.

A Motherboard egy videót is közzétett a jelenségről, ebben látni, hogy egy férfi többször is megpróbál elindítani egy Toyotát, ám kulcs hiányában nem sikerül neki. Ezt követően elővesz egy átalakított Nokia 3310-es telefont, amibe beledug egy USB-csatlakozót, és megnyom egy gombot. Az autó azonnal el is indul.