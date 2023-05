Már azt is felveszi a CIA, aki korábban folyamatosan füvet szívott

Volt ebben egy nagy kivétel: az Egyesült Államok szövetségi kormánya, amely messze a legnagyobb munkáltató az országban. Most azonban ők is jelentősen enyhítik a drogszűrési szabályokat, mivel az ügynökségek azért küzdenek, hogy a szűkös munkaerőpiacon feltöltsék gyorsan öregedő soraikat − írta meg a The New York Times.

Az elmúlt öt évben az Egyesült Államok hadserege több mint 3400 olyan újoncnak adott türelmi időt, akik az első napon megbuktak a drogteszten, hogy újra próbálkozhassanak − derül ki az információszabadságról szóló törvény nyomán benyújtott kérelem alapján kapott adatokból. Az olyan ügynökségek, mint a CIA és az FBI, enyhébb szabályokat fogadtak el a marihuána korábbi használatára vonatkozóan a munkára jelentkezők körében − ismerik el a tisztviselők.

A Biden-kormányzat várhatóan még ebben az évben újabb jelentős lépést tesz, és csökkenti a kormányzat által a biztonsági jogosítványokért folyamodó személyek drogos múltjának mélyebb vizsgálatát.

A felmérések szerint az amerikaiak több mint fele használt már marihuánát rekreációs vagy gyógyászati céllal, és a többség úgy véli, hogy a marihuánát legalizálni kellene. Az orvosi kannabisz használata 38 államban és a fővárosban is legális. A rekreációs marihuánahasználat 22 államban, valamint a fővárosban törvényes, de a szövetségi törvények értelmében továbbra is illegális.

Nem akarjuk a lakosság felét, emberek tízmillióit kizárni a szövetségi munkából azért, mert olyasmit tettek, amit a legtöbb közelmúltbeli elnökünk is megtett. Ezzel rengeteg embert zárunk ki a pályáról

− mondta Jamie Raskin marylandi demokrata képviselő, aki olyan törvényt terjesztett elő, amely a marihuána fogyasztását lényegtelennek tekintené a számos szövetségi álláshoz szükséges biztonsági átvilágításon.

Munkába állás után már nem lehet betépni

A felvételt követően a szövetségi alkalmazottaknak továbbra is tilos a kábítószerek, köztük a marihuána használata, még azokban az államokban is, amelyek legalizálták azt. És bár a korábbi marihuánafogyasztás tekintetében széles körű támogatottságot élveznek a megengedőbb felvételi szabályok, a változó szabályoknak vannak kritikusai.

Amikor 2019-ben David H. Berger tábornok lett a tengerészgyalogság parancsnoka, aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy mennyire elterjedt a drogfogyasztás a tengerészgyalogosok körében.

Továbbra is aggaszt, hogy a kábítószerrel való visszaélés milyen mértékben jellemző az újoncokra, és az újoncok túlnyomó többségének a sorozáshoz drogmentességre van szüksége

− írta a tengerészgyalogság helyzetéről szóló jelentésében. A tengerészgyalogság nem volt hajlandó konkrét adatokat közölni a sorozáshoz szükséges drogmentességről.

Egészen a közelmúltig a közelmúltbeli drogfogyasztás beismerése számos pozíció esetében kizáró ok volt. De még a kormányzat néhány legérzékenyebb ügynöksége is lazított a szabályokon.

A CIA például 2022 áprilisában kezdte közölni a jelentkezőkkel, hogy a kérelem benyújtása előtt mindössze 90 napig kell tartózkodniuk a marihuána fogyasztásától, lerövidítve ezzel a korábbi egyéves jogosultsági követelményt. Az FBI 2021-ben háromról egy évre csökkentette a marihuánától való tartózkodás követelményét a munkakeresők esetében.

2021 decemberében Avril D. Haines, a nemzeti hírszerzés igazgatója emlékeztetőt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a korábbi szabadidős marihuánafogyasztást „relevánsnak, de nem meghatározónak” kell tekinteni annak eldöntése során, hogy egy személy alkalmas-e érzékeny nemzetbiztonsági munkára.