Testszégyenítéssel vonzzák magukhoz a fiatalokat a neonácik

„Negyven kilót fogytam két hónap alatt, és ez még nem fejeződött be” − írta a Rundo's Spot nevű csoportban. Ezután rövid posztok sorozatában írta le le hétvégi diétáját − közölte a Vice.

„Alig ettem valamit, és ha mégis, akkor csak nyers paprikát” − írta. „A hét vége felé a munkahelyi ebédszünetben csúnyán elbasztam, de célom, hogy péntekre újabb öt kilót fogyjak.”

A felhasználó, akinek gyakran változó felhasználóneve nemrég még „fascist jumping spider” (fasiszta ugrópók) volt, termékeny posztoló a csatornán. Nevét Robert Rundo 32 éves neonáci után kapta, aki 2017-ben elmenekült az Egyesült Államokból, lázadással kapcsolatos vádak elől. A felhasználó a csevegésen belül folyamatosan posztol extrém fogyási erőfeszítéseiről, képeket küld az ebédjeiről, és a testképével való küzdelméről szónokol − néha a csoport többi tagjának bosszúságára.

„Épp a zsírfelépülésben vagyok, szóval bármit elfogadok, amit tudsz” − írta egy neonácinak, aki edzési tanácsokat adott neki. „Épp most megyek ki egy 20 kilós súlymellénnyel.”

Testszégyenítést kérek, szükségem van rá

− tette hozzá a felhasználó.

A Rundo's Spot része a fitnesz vagy harcművészetek álcája alatt működő neonáci férficsoportok egyre növekvő hálózatának, amely a fehér nacionalisták egyik legfontosabb toborzóeszközévé vált az Egyesült Államokban. A tagjaik által eufemisztikusan „aktív kluboknak” nevezett hálózatnak jelenleg legalább 30 csoportja van 17 államban, valamint 60 Telegram-csatornája.

Újabb kommunikációs trükkökkel próbálkoznak a fasiszták

Az elégedetlen, fiatal, fehér férfiak megszólítása érdekében ezek a csoportok − legalábbis kezdetben − visszafogják nyílt rasszizmusukat és szexizmusukat az önfejlesztés és a testvériség üzeneteinek javára. Rundo, aki az ötletet kitalálta, a klubokat a „fehér nacionalizmus 3.0” részeként emlegeti − a tisztább stílusú neonácik osztályaként, akiknek az imázsa sokkal kellemesebb, szemben a 80-as évek skinheadjeivel és más, újterrorista csoportokkal.

„Az aktív klubok ma a szélsőjobboldali militáns hálózatok domináns márkája” − mondta Matt Kriner, az Accelerationist Research Consortium ügyvezető igazgatója. „Mivel az aktív klubok és a fehér nacionalizmus 3.0 az életmódban és a fizikai fittséget és az önfejlesztést értékelő kulturális szemléletben gyökereznek, sokkal inkább megközelíthetőek és csábítóak a szélesebb közönség számára.”

Ezeknek az aktív kluboknak a vezetői számos már létező szélsőjobboldali csoporttal is kapcsolatban állnak, amelyek közül néhányan gyűlölet-bűncselekményeket követtek el. „Mindennek az alapjául az erőszak szolgál” − mondta Joshua Fisher-Birch, a Counter Extremism Project elemzője, ami egy szélsőséges csoportok ellen küzdő nonprofit szervezet. „Ha ilyen szellemben képeznek ki embereket küzdősportokra, akkor csak idő kérdése, hogy valaki ezt valaki más ellen használja fel.”

Az aktív klubok nem csak kész rasszistákat toboroznak; a közösséghez tartozásra éhező fiatal, fehér férfiakat célozzák meg. Egy aktív klub egykori tagja elmondta, hogy klubja megpróbált a fehér felsőbbrendűségi mozgalmon kívüli embereket toborozni, majd lassan radikalizálni őket.

„Csak viccelődnek néha, és megpróbálják normalizálni a feketékkel, zsidókkal való tréfákat, hogy lássák, hogyan reagál a másik” − mondta. „Aztán ilyenekkel jönnek: Ó, ember, láttad a hírekben, hogy egy fekete fickó már megint megtámadott egy fehér lányt? Aztán, ha úgy reagál, hogy látunk benne potenciált, akkor a következő találkozón egy kicsit feljebb visszük a tétet.”

Végül aztán az lesz, hogy „Hé, megyünk, és letépünk pár kocsiról néhány BLM és Antifa matricát. Akarsz csatlakozni hozzánk?

− fogalmazott.

Annak ellenére, hogy Rundo elképzelése szerint kevésbé szembetűnő neonácikat kíván létrehozni, az aktív klubok még mindig képesek hálózatot építeni a szélsőjobboldali ökoszisztémán belül. A nyáron egy dél-kaliforniai aktív klub és a Patriot Front, egy jól ismert fehér nacionalista gyűlöletcsoport bokszversenyt rendezett, amelyre több tucat neonáci érkezett az egész országból. A ringben egymásnak feszültek és megküzdöttek egymással. A ringen kívül fekete nap- és északi pogány tetoválásokkal ellátott koponyamaszkot viselő férfiak álltak körbe vállvetve egymásnak, huhogva és kiabálva.

„Soha nem úgy jöttek, hogy, hogy meg kell tanulnod harcolni, hogy meg tudd verni a színes bőrűeket. Azt mondták: Meg kell tanulnod verekedni, mert esetleg valaki valamikor majd meg akar ölni” – mondta az egykori aktív klubtag. „Abban hisznek, hogy elkerülhetetlenül eljön egy kulturális háború, és mivel a kultúrát közvetlenül a fajhoz kötik, a kulturális háború faji háborút jelent.”

A Hammerskins is beszállt

A 80-as években alakult erőszakos skinhead szervezet, a Hammerskin Nation tagjai több aktív klubba is beágyazódtak. Alec és Aiden, a SoCal Research Club, egy antifasiszta kutatókból álló csoport két antifasiszta kutatója szerint még a bokszmeccseken is ott voltak. (A két férfi azt kérte a laptól, hogy családnevüket ne hozzák nyilvánosságra.)

A Hammerskinst gyilkosságokkal és erőszakos támadásokkal hozták összefüggésbe. 2012-ben a szervezet egyik tagja tüzet nyitott egy wisconsini szikh templomban, megölve hat embert, mielőtt maga ellen fordította a fegyvert. Januárban négy, a Hammerskinshez köthető férfit találtak bűnösnek abban, hogy csoportosan megvertek egy fekete férfit, aki egy bárban DJ-zett.

A tagok… beismerték, hogy ezek az aktív klubok a szélesebb fehér nacionalista mozgalom belépési pontjai

− mondták a kutatók a VICE Newsnak.

Az egyik esetben egy korábbi rasszista háttérrel nem rendelkező férfi csatlakozott egy aktív klubhoz, és a kutatók szerint egy éven belül Hammerskins-felszerelést kezdett viselni. Egy idahói aktív klub tagjait nemrég szintén lefotózták, amint elkezdtek Hammerskins pólókat és kabátokat viselni, és hagyományos skinhead viseletet öltöttek.

A szakértők attól tartanak, hogy azáltal, hogy az aktív klubokban való részvételhez olyan valós pozitívumokat kapcsolnak, mint az összetartozás érzése vagy az önvédelem, a mozgalom erős lojalitást építhet ki a csoporthoz − és ezáltal a problémás eszmékhez.

„Látom ezeket a vézna srácokat, akik lejönnek a klubba, és egy fekvőtámaszt sem tudnak megcsinálni, de most már 15-20-at is csinálnak” − mondta az egykori aktív klubtag. „Nem tudom elítélni azt, hogy látom, hogy olyan fickók, akik korábban nem dolgoztak, most már egy két-éve ugyanabban az állásban vannak. Nem tudom elítélni azt, hogy ezek a srácok kimennek, és lemossák a graffitiket.”

A Hitlerjugendhez nyúlnak vissza

Bár az aktív klubok toborzási taktikája újnak tűnhet, ők a jól bevált fasiszta módszert alkalmazzák: egy népcsoport túlélését a fizikai erőnléthez kötik. Ez a stratégia egészen a Hitlerjugendig nyúlik vissza, és a Harmadik Birodalom fegyverként használta az Ubermensch, a fizikailag felsőbbrendű árja faj eszméjét. Az aktív klubok azonban az évtizedes múltra visszatekintő, depressziós fiatal, fehér férfiaknak szóló kampányt folytatnak a nyugati világ általuk vészterhesnek tekintett időszakában.

Az üzenetek nagy része a fehérek áldozattá válásról is szól. Ez egy olyan ellenkulturális fasiszta mozgalom létrehozására irányuló törekvés, amely az MMA és a küzdősportok iránti mainstream-érdeklődésből táplálkozik. Ennek része az is, hogy egy olyan képet hozzanak létre, amelyet a nők számára vonzónak tekintenek

− mondta Fisher-Birch.

Egyébként mint azt megírtuk, a Vice nevű lap, amelyben a riport megjelent, komoly pénzügyi nehézségekkel szembesült, és a megszűnés fenyegeti.