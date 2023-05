A háborúról beszélt, de már nem volt háborús Putyin beszéde

Ahogy arról beszámoltunk, Vlagyimir Putyin a második világháborúra tekintett vissza a győzelem napján mondott beszédében a moszkvai Vörös téren. Az orosz elnök úgy fogalmazott: új hadjáratot készítettek elő Oroszország ellen, amihez neonáci söpredéket gyűjtöttek össze a világ minden tájáról. Az államfő beszédét Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértővel elemeztük.

Ha sikerül, akkor vélhetően örömhír lett volna a mai ünnephez, ezért az oroszok megpróbálták Kijevet reggel leteríteni 25, távolból indított cirkálórakétával hétfő este. Azonban az amerikaiaktól kapott rakétavédelmi rendszer – kettő kivételével – mindegyik orosz rakétát leszedte. Ez nem volt jó jel, amint az sem, hogy a megszállt kelet-ukrajnai megyékben – közel az orosz frontvonalakhoz – az ukrán ellentámadás előestéjén olyan tankokat, szállítóeszközöket véltek felfedezni, amelyek évtizedekkel ezelőtt készültek, még a szovjet érában. Mindez azt valószínűsíti, hogy ha van is folyamatos haditechnikai gyártás és utánpótlás a hátországban, azért ez nem mindenhova jut el időben, így szükséghelyzetben elő kell venni a jó öreg T–55-ös tankokat. Ezek a múzeumi darabok gördültek be 1956-ban Budapestre és 1968-ban Csehszlovákiába, most pedig 2023-ban az ukrán frontra.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint ez arra utal, hogy nagyon nagy gondban lehetnek az oroszok, ha a már 30 éve raktárban lévő T–55-ös tankokat kellett a frontra vinniük. Hiszen ezek karbantartása is komoly erőlekötést jelent, nem tudni, milyen műszaki állapotban vannak és éles helyzetben nem veszik fel a versenyt a nemrégiben kapott Leopard 2 tankokkal az ukránok oldalán.

A szakértő szerint az oroszok

az öreg tankokat beássák védelembe, és egyszerűen tüzérségi lövegként fogják használni a harckocsikat.

Moszkvában jó idővel köszöntött be a győzelem napjára szervezett megemlékezés. Ahogyan az lenni szokott, a háborús veteránok egyre fogyatkozó számban, de ott ücsörögtek a tribünön a Vörös tér szélén, a Kreml falánál, szemkápráztató mennyiségű kitüntetéssel a mellükön. Ezúttal nyugati országok képviselőit nem hívták meg a díszszemlére. Ugyanakkor ott voltak a Független Államok Közösségének, a FÁK tagállamainak vezetői, például Aljakszandr Lukasenka is. Szergej Sojgu védelmi miniszter köszöntötte a felvonuláson részt vevő katonákat, és gratulált kitartásukhoz. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlből sétált át a parádé helyszínére, és beszédet mondott.

Miről szólt Putyin beszéde?

Természetesen burkoltan és nyíltan is a háborúról. Kabáthajtókáján a Szent György-szalaggal beszélt az elnök. Ezzel a kitűzővel emlékeznek az utóbbi időben a II. világháborús áldozatokra, de ez egyben az orosz nacionalizmust is jelképezi. Ezek voltak a beszéd főbb pontjai:

„Civilizációnk határozott fordulóponthoz érkezett most, amikor valódi háborút indítottak ellenfeleink Oroszország ellen.” A kijelentés apró szépséghibája, hogy nem az ukrajnai harcokra célzott, hanem a Nyugat ármánykodására.

Oroszország mindenáron megvédi szuverenitását, és ebbe – fura módon – vélhetően beletartozik a négy ukrajnai megyében élő oroszok megvédése is.

Az ukrán vezetést a náci bűnözőkhöz hasonlította, akiket a nagy honvédő háborúban, a II. világháború idején legyőztek, majd hozzátette: a Nyugat elfelejtette, hogy ki győzte le a fasizmust.

Szavai szerint Oroszország békés jövőt szeretne, viszont több állam – ki nem mondva a Nyugat – mindenfelé az oroszellenességet szítja, pusztítják az orosz emlékműveket és ezzel a múltat.

Az országban élők egységesen támogatják a katonákat, akik részt vesznek Oroszország különleges katonai műveletében.

Kis-Benedek József szerint ez összességében egy békülékeny hangú beszéd volt. Putyin önmagukat dicsérte, mondván, most is csakúgy, mint a II. világháborúban, a nácik ellen kell harcolniuk, csak a szomszéd országban. „Azzal együtt, hogy nem ezt vártuk most az orosz elnöktől, ez a megszólalása hihetetlenül visszafogottra sikeredett.”

Nagyon más volt az idei katonai parádé, mint a korábbiak

Az előző évekkel szemben idén már nem minden városban tartottak felvonulásokat a győzelem napján. A hivatalos indoklás szerint a biztonságot helyezték előtérbe: ahol megrendezték, ott sem voltak repülős bemutatók, hasonlóan Moszkvához. Tavaly még 11 ezer katona masírozott a Vörös téren, idén már csak nyolcezer. Bár felvonult ötszáz, az ukrán frontot is megjárt katona, és voltak orosz kozák egységek is, azonban az Index által kérdezett szakértő szerint ez a mostani rendezvény komoly ellentétben volt a korábbi évek grandiózus parádéival.

A nemzetbiztonsági szakértő konzultált egykori moszkvai katonai attasékkal is, akik döbbenten mondták, ilyen rövid beszédet és ilyen rövid díszszemlét május 9-én még sohasem láttak-hallottak. Elmaradt a légi parádé, a zömében inkább védelmi jellegű haditechnikai eszközöket ezúttal roppant korlátozott mennyiségben és minőségben vonultatták fel, nem voltak láthatók új támadófegyverek.

Mindezzel valószínűleg azt akarták sugallni, hogy nem egy agresszív szándékú ország tart katonai parádét, hanem ez most tényleg csak egy megemlékezés, és nem a hadi erő fitogtatása.

Kis-Benedek József felhívta a figyelmet arra a médiában terjedő hírre, miszerint ma érte cirkálórakéta-támadás Kijevet. Ez előző esti hír volt, és éppen az ünnepnapra való tekintettel az oroszok ma semmilyen komoly katonai aktivitást nem mutattak.

(Borítókép: Orosz katonák katonai parádén vesznek részt a győzelem napján, 2023. május 9-én. Fotó: Pelagiya Tikhonova / Moscow News Agency / Handout / Reuters)