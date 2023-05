Egyre több a tömegmészárlás az Egyesült Államokban, mégsem tesznek semmit

Április végén írtunk arról, hogy az év első 100 napjában 144 tömeges lövöldözésről adtak hírt az Egyesült Államokban. Amerika egy része változást sürget, köztük egyre több fiatal.



A texasi incidens egy újabb szörnyű támadás volt, amely egyszerűen csak hétköznapi emberek ellen irányult, legyen szó üzletről, bankról, partiról, iskoláról, vallási helyről, vagy akár a saját otthonukról. A CNN ezzel összefüggésben arról írt, hogy minden lövöldözés után

ugyanazok a politikai rituálék játszódnak le, de semmi sem változik.

A republikánusok – akik pártjukat a fegyvertörvényeket lazítani akaró aktivistákhoz kötötték – imádkoznak az áldozatokért, és homályosan mentális egészségügyi válságról beszélnek. A demokraták szigorúbb törvényeket követelnek, és a gyorstüzelésű támadófegyverek betiltását, amelyek másodpercek alatt több embert is képesek megölni.

Jennifer Mascia, a The Trace nevű független hírműsor vezető hírszerkesztője, amely az amerikai fegyveres erőszak elterjedéséről tudósít, a csatornának elmondta, hogy a legfrissebb adatok szerint a legalacsonyabb a lőfegyverrel elkövetett halálesetek (amelybe az emberölések és az öngyilkosságok is beletartoznak) aránya Massachusetts, Hawaii, New Jersey, New York és Rhode Island államokban, Kalifornia a 8. helyen áll. Ezekben az államokban a fegyvertartás engedélyhez kötött. Ez az eljárás általában alapos háttérellenőrzést, a bűnüldöző szervekkel folytatott interjúkat, személyi referenciákat, kötelező lőfegyverhasználati képzést és ujjlenyomatvételt foglal magában. A fegyvervásárlás engedélyhez való kötöttsége a leghatékonyabb politikának számít a fegyveres halálesetek számának csökkentésében.

A legmagasabb lőfegyverek által okozott halálozási arányú államok Mississippi, Louisiana, Új-Mexikó, Alabama és Wyoming, Texas a 28. helyen áll. Új-Mexikó kivételével ezek az államok (beleértve Texast is) mindegyike engedély nélküli fegyverviselést vezetett be, ami azt jelenti, hogy a fegyvertulajdonosoknak nem kell engedélyt beszerezniük vagy képzésen részt venniük ahhoz, hogy nyilvánosan hordhassanak rejtett fegyvert. Jelenleg 27 államban van engedély nélküli fegyverviselési kötelezettség, és tanulmányok kimutatták, hogy a fegyveres erőszakos cselekmények száma megnő, miután az államok lazítják a fegyverviselési követelményeket − közölte a szakértő.

Változhat-e a helyzet?

Stephen Gutowski, a The Reload című kiadvány alapítója, amelyet azért hoztak létre, hogy józan, tájékozott tudósításokat nyújtson az Egyesült Államokban a fegyvertartásról, úgy fogalmazott, hogy

széles körű egyetértés van abban, hogy többet kell tenni a tömeges lövöldözések megelőzése érdekében. A probléma az, hogy a pártok között nincs egyetértés abban, hogy hogyan lehetne ezt elérni. A demokraták általában a széles körű fegyverkorlátozásokat és -tilalmakat támogatják. A republikánusok általában a hatályos fegyvertörvények szigorúbb végrehajtását és a mentális egészségügyi beavatkozást támogatják. A választók között valószínűleg van némi átjárás a kérdésben, de a választott képviselőik között kevés.

Grutowsky szerint, ha ezeknek a nagy visszhangot kiváltó gyilkosságoknak a száma tovább növekszik − márpedig ez idén rekordgyorsasággal történik, függetlenül attól, hogy milyen számlálót nézünk −, az növelheti a nyomást a törvényhozókra. Ez vezetett a tavalyi szövetségi fegyvertartási törvényhez. De kevés okunk van azt gondolni, hogy ez az AR–15-ösök vagy más sorozatlövő fegyverek szövetségi tilalmához vezethet, mivel a kongresszusban ülő republikánusok ellenzik a javaslatot, valószínűleg a szenátuson sem fog átmenni, mivel a demokraták egy része is ellenzi a tilalmat.

A szakértő szerint a szövetségi szintű politika egyre inkább polarizálódik az egyes államokban uralkodó politika alapján. A republikánus államok a támadások csökkentésére összpontosítanak azáltal, hogy a törvénytisztelő polgárok számára megkönnyítik a fegyverek beszerzését és viselését. A demokrata államok egyre inkább az automata fegyverek és a bizonyos mennyiségű lőszert tartalmazó tárak betiltása felé fordultak. A „vörös zászlós” törvények, amelyek lehetővé teszik a tisztviselők számára, hogy ideiglenesen lefoglalják a fegyvereket azoktól az emberektől, akikről a bíró megállapítja, hogy veszélyt jelentenek magukra vagy másokra, főként a demokrata pártok fellegváraiban terjedtek el.

Tennessee republikánus kormányzója, Bill Lee azonban megpróbálja kezelni az aggályokat egy új javaslatban, amelyet a republikánusok által ellenőrzött törvényhozás egy rendkívüli ülésszakon fog megvitatni. Ha sikerül olyan politikát kidolgozniuk, amely megfelel a fegyverviselési jog védelmezőinek aggályainak, az más államokban is lendületet adhat ennek a politikának.