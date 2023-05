Orvosi bravúr került a Guinness Rekordok Könyvébe

Amikor Christy Staats 2021-ben felkereste a bőrgyógyászt a jobb szeme alatt parázsló vörös folt miatt, arra számított, hogy kioktatják a naptej használatáról. Alexander Witkowski, az Oregoni Egyetem szakorvosa azonban megnyugtatta, hogy a folt nem okoz gondot, viszont egy másik, kisebb anyajegy felkeltette a figyelmét. Ez csupán 0,65 milliméter átmérőjű volt, körülbelül akkora, mint egy tűhegy. A pigmentáció azonban némileg eltért a normál anyajegyektől, ezért a bőrgyógyász mikroszkópon vizsgálta meg tüzetesen a sejteket. Abnormálisakat is talált köztük, ezért tájékoztatta páciensét, hogy az az elváltozás rákos.

Mivel az orvos korán felfigyelt az elváltozásra, eltávolította burjánzása előtt. Diagnózisára felfigyelt a Guinness, amely a rekordok könyvében ismerte el, hogy Witkowski és kutatócsoportja azonosította a legkisebb bőrrákos foltot.

