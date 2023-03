Guinness-rekordot döntött a korábbi F1-es világbajnok

A 43 éves brit 2000 és 2017 között volt tagja a száguldó cirkusz mezőnyének, 2009-ben a mindenkit meglepő Brown GP színeiben világbajnoki címet szerzett.

Reakcióidejével már akkor is kitűnt (elmondása szerint akkori csapattársát, Lewis Hamiltont is legyőzte), az ennek mérésére szolgáló Batak-falon viszont most már hivatalosan is a világ legjobbjának számít.

A feladat lényege, hogy a felvillanó fényekre a leggyorsabban kell reagálni, ehhez elmondása szerint jó reakcióidőre, állóképességre és jó periférikus látásra van szükség.

Harminc másodperc áll a versenyzők rendelkezésére, ez alatt Button 58 lámpát „csapott le”, amivel megdöntötte a korábbi 56-os világrekordot.

