Ukrajna titkos előnye – így formálták át a nyugati kiképzők az ukrán hadsereget és az egész háborút

Az Oroszország ukrajnai inváziója óta eltelt 14 hónapban az elemzők sokszor fogalmaztak meg kétségeket azzal kapcsolatban, mennyire elkötelezettek európai szövetségesei Kijev iránt. 2022-ben sokan jegyezték meg, hogy Németország késlekedett a fegyverszállítással, és hónapokig tartott, amíg a tankokkal is meggondolta magát. Mások amiatt aggódtak, hogy egyes európai országok, amelyek növekvő energiaköltségekkel és más gazdasági feszültségekkel szembesülnek, vissza fogják fogni a támogatásukat, és a Moszkvával való tárgyalásos békét szorgalmazzák. Még most, az Ukrajnába irányuló folyamatos fegyver- és segélyáradat ellenére is arról beszélnek egyes kommentátorok, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök azzal számolhat, hogy Európa megingott, és csak ki kell tartania, amíg a szövetségesek kifáradnak.