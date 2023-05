Navracsics Tibor: Már nagyon közel a megállapodás Brüsszellel

Navracsics Tibor, aki Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélést, magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: a magyar kormány nem adta fel, hogy az Európai Bizottság által megkövetelt mérföldköveket teljesítse, és ezáltal hozzájusson az uniós forrásokhoz.

Már teljesültek azok a célok, amelyek arra irányultak, hogy Magyarország ne veszítsen uniós forrást. A jelenleg folyó tárgyalások pedig arra irányulnak, hogy Magyarország időarányosan, mihamarabb hozzájusson az uniós alap forrásaihoz –közölte a miniszter.

Elsősorban az összeférhetetlenségi kérdésekre koncentrálnak, hogy egyértelműen körülhatárolják azokat a témákat, amelyeknél pontosítani kell – mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy itt elsősorban a kuratóriumi tagságokról van szó.

A korlátozások a kormánybiztosokra és az országgyűlési képviselőkre is vonatkoznának. A bizottság nem kezdeményezte, hogy ezek a polgármesterekre és az európai parlamenti képviselőkre is vonatkozzanak, mert ők nem szólnak bele a források elosztásába.

Kérdés az is, hogy hol kell meghúzni a határukat a közigazgatási pozícióknak, amelyek még ügydöntőek lehetnek a források elosztásánál, illetve a közvetlenül a kormányzati igazgatás alá nem tartozó területek köztisztviselői – jegybank, Nemzeti Emlékezet Bizottsága – esetében.

Hogyan kerüljenek be a kuratóriumba az új tagok?

Egyeztettek arról is, miként kerüljenek be új tagok a kuratóriumokba – mondta Navracsics Tibor. Kooptáljanak, vagy a kuratóriumok kérjenek fel leendő tagokat. Kérdés az is, hogy legyen-e egy olyan bizottság, amely a leendő jelöltek alkalmasságát vizsgálja. A magyar fél ezzel tudomásul vette a bizottság álláspontját, most nálunk a labda, ezekkel kapcsolatban a jövő héten várható magyar reagálás.

Igyekszünk rövidre zárni a tárgyalásokat, hiszen az egyetemek vonatkozásában az Erasmus oktatási program 2024 második féléves időszakától kezdődő finanszírozása miatt lassan meg kell állapodnunk

– fogalmazott Navracsics Tibor.

Majd közölte: az Európai Bizottság megerősítette az EU Horizont Európa-kutatásokat, és innovációt támogató programjára továbbra is pályázhatnak a magyarországi alapítványi egyetemek is. Feltételesen értékelik ezeket a pályázatokat, ami azt jelenti, hogy ezek az egyetemek most nem kapcsolódhatnak be a programba.

Amint a problémák megoldódnak, ezek az egyetemek azonnal és visszamenő hatállyal bekapcsolódhatnak a programokba –tájékoztatott.

Kérdésre válaszolva a miniszter közölte, az akadémiai szabadság kérdése érintőlegesen szóba kerül az alapítványi egyetemekkel kapcsolatos megbeszéléseken. Ezzel kapcsolatban elmondta, az uniós bizottság észrevételeinek jelentős része a szenátus és a kuratórium közötti kapcsolatra vonatkozik.

„Ez a pont is megoldható lesz, ez önmagában nem lesz akadálya a megegyezésnek” – tette hozzá Navracsics Tibor.