Magyarország és Svédország politikai kapcsolatainak még javulnia kell ahhoz, hogy az északi állam NATO-tagságra vonatkozó kérelmét jóváhagyja a magyar parlament – jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden a katari gazdasági fórumon. A miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy a háború eszkalációja helyett tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség, mert az ukrajnai háborúban mindennap sok ember hal meg.

Orbán Viktor beszédében azt is elmondta, hogy szerinte a konfliktusban nem az a fő kérdés, hogy ki támadott meg kit, hanem hogy mi fog történni a következő reggel: újabb emberek fognak meghalni. A miniszterelnök szerint ezért először tűzszünetre van szükség, utána pedig el lehet kezdeni az új európai biztonsági rendszer megtárgyalását.

A Bloomberg cikke szerint Orbán Viktor azt is elmondta, hogy szerinte Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút Oroszország ellen.

– mondta a miniszterelnök.

Kijev azonban most sem ment el szó nélkül a magyar kormányfő kijelentése mellett, szerintük Orbán Viktor „felmentette” Moszkvát a felelősség alól.

A Kreml örülhet: a magyar kormányfő felmentette Oroszországot az Ukrajna elleni agresszió felelőssége alól. Ugyanezek az európai politikusok tavaly még azt állították, hogy Ukrajnának nincs esélye 72 óránál tovább kitartani. Akkor is tévedtek, és most is tévednek