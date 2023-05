Szijjártó Péter szerbül szólalt fel Vucsics belgrádi nagygyűlésén

Minden idők legtömegesebb szerbiai rendezvényeként harangozták be a parlament előtti nagygyűlést – írta a belgrádi Politika, és ezt közvetve a Nova portál is megerősítette, amely arról számolt be, hogy több mint 3500 buszon szállították a becslések szerint 170 ezer résztvevőt a fővárosba. Noha a rendezvény nem pártjellegű, részt vesznek rajta a Vucsics vezette kormánypárt koalíciós partnerének, a Vajdasági Magyar Szövetségnek a hívei is.

A magyar Békemenethez hasonló gyűlést beárnyékolta, hogy az államfő kora délután a legmagasabb harci készültséget rendelte el.

A koszovói biztonsági erők ugyanis a délelőtt folyamán körülzártak több szerb önkormányzatot. A helyiek összecsaptak a könnygázt bevető rendőrökkel, sőt lövések is eldördültek. A Koszovóban élő szerbek több helyen úttorlaszokat állítottak fel. Vucsics a szerb katonák mozgósításával reagált.

A péntek esti nagygyűlés az eredeti tervek szerint válasz lett volna azokra a sorozatos szerbiai megmozdulásokra, amelyen tízezrek követelték a szerb államfő, Alekszandar Vucsics távozását. Az évek során többször belengette, hogy megválik pártelnöki tisztségéről, erre azonban mindeddig nem került sor.

A belgrádi nagygyűlésen köztársasági elnöként, és nem a Szerb Haladó Párt vezetőjeként fordul a nemzethez, bár pártja hívott meg minden „jószándékú embert Szerbia történetének legnagyobb találkozójára”.

Alekszandar Vucsics korábban bejelentette, hogy államfőként új megoldásokat és párbeszédet ajánl fel a másként gondolkodóknak. Úgy fogalmazott: nem ellentiltakozást szerveznek, hisz ez az egyedüli mára beharangozott tömegrendezvény Szerbiában.

„Önöknek nagyszerű elnökük van”

A helyszínre utazott Szijjártó Péter is, aki Ivica Dacic, szerb külügyminiszter után szólalt fel – ráadásul ékes szerb nyelven. Felidézte, hogy egy olyan nemzetet képvisel, amely „testvéri népként tekint a szerbekre. Ez nem mindig volt így. A közös történelem számos megpróbáltatás elé állított minket, sokszor ellenségként tekintettünk egymásra” – mondta Szijjártó Péter, aki szerint a történelmi barátság Alekszandar Vucsics érdeme.

Önöknek nagyszerű elnökük van!

– jelentette ki a külügyminiszter, aki arról is beszélt, hogy Vucsics vezetésével Szerbia úgy bánik a vajdasági magyar közösséggel, hogy az követendő példaként szolgál az egész világ számára, a magyarok pedig hálásak ezért.

„A nemzetközi liberális fősodor azért támadja a magyarokat és a szerbeket, mert kiállnak nemzeti érdekeiért – és ezt azért tudják megtenni, mert erős vezetőik vannak. Azért támadnak minket, mert ragaszkodunk a családi értékekhez, és azért támadnak minket, mert nem hagyjuk, hogy kívülről diktáljanak nekünk” – hangoztatta Szijjártó Péter, aki szerint mindkét országban vannak olyan politikai erők, amelyek külföldi érdekeket szolgálnak. „Az ilyen, idegen érdekeket szolgáló pártokat választásról választásra le kell győzni, és szerencsére ezt megtesszük mindkét országban rendszeresen”.

Mi nem hódolunk be ezeknek a támadásoknak. Kitartunk, tovább építjük az erős Szerbiát, az erős Magyarországot és az erős magyar-szerb barátságot.

„Hajrá, Alekszandar! Hajrá, Szerbia!” – üzente a jól ismert rigmussal Szijjártó Péter.