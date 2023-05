Dubaji élményvadászat kifejezetten kisgyermekes családoknak

Már a szállás sem mindennapi meglepetésekkel várt. A Dubaj belvárosában álló és a 25hours szállodalánchoz tartozó 25hours Hotel One Central előcsarnoka olyan, mintha egyfajta retró időutazásba csöppentem volna. A hatalmas tér falainak egy része óriás könyvespolcnak van berendezve, egy másik része pedig bakelitlemez-tartót formáz, hozzá ott vannak bennük a vinilek, előtte pedig a régi típusú lemezjátszók külön fejhallgatókkal és aki akar bátran beülhet a fura alakú szék-fotelba egy rövid időre felfrissülni a muzsikában. De a zenei élményvadászoknak még régi gyári kazetták tucatjai is rendelkezésre állnak, amelyeket a mellé kínált walkmannel lehet lejátszani. Tiszta nyolcvanas évek!

A szálloda halljának közepén pedig egy fából készült, háromemeletes, körkörös ülő alkalmatosság, amely párnák tucatjaival szórtak tele. Nem véletlenül, hiszen az ülő részek alatt nyitott könyvespolcok sorakoznak a világ szinte minden nyelvén fellelhető olvasnivalókkal, és aki akar, nyugodtan felkucorodhat a párnák közé beleolvasni egy-egy ritkaságba.

A hotel a város közepén található, szemben a Jövő Múzeumával (Museum of the Future). Csak át kell menni az autóúton és ott vagyunk. Igen ám, de ez az autóút kétszer hat sávos és sehol nincs zebra vagy gyalogos átkelőhely, ezért egyszerűbb taxiba pattanni és áthajtani ehhez a meghökkentő, futurisztikus épülethez.

Komoly viták előzték meg építését, amely végül megálmodójának – Khalfan Belhoulnak, a Dubaji Jövő Alapítvány vezérigazgatójának – kitartását köszönhetően 2022-ben megnyílt. A 77 méter magas tórusz alakú épület ma már megszokott és meghökkentő része a városképnek. A múzeum missziója, hogy megfogalmazza, milyen világban élünk majd 50 év múlva. Persze teszi ezt úgy, hogy minden korosztály érdeklődését felkeltse 6-tól 99 évig. A belül tagolt és kiállításokra osztott épület a gyerekekről sem feledkezik meg, hiszen a Csodák palotájához hasonló szórakoztató-gondolkodtató játszótér várja a kicsiket, míg a nagyobban az előcsarnokban szaladgáló robotkutyával ismerkedhetnek.

Ötemeletes esőerdő a város közepén

Ha kissé elkábulva a jövő ránk váró csodáitól egy kissé más irányba keresünk programot, akkor mindenképpen meg kell nézni a Green Planet (Zöld Bolygó) névre keresztelt függőleges botanikuskertet. Már csak azért is, mert gyerek és felnőtt felülről lefelé sétálva kerülhet karnyújtásnyira az esőerdők lakóival, kezdve az arapapagájoktól, a tukánok és a gyűrűsfarkú makikon át a kézbe vehető kis pitonokig, vagy a vastag üveg mögé zárt madárpókokig.

Egy komplett óriási fa áll az épület közepén és e köré épült a vízeséssel, hüllőkkel és piranha hadakkal felturbózott egyedi állatvilágot bemutató csoda. Végigjárva azt a visszaadhatatlan élményt adja, mintha tényleg egy őserdőben bolyonganánk és figyelhetnénk meg az állatokat, növényeket természetes élőhelyükön és ehhez mégsem kell Dél-Amerikáig elmenni. 2016-ban nyílt meg, és bármilyen hihetetlen, de mintegy 3000 növényt és állatot vehetnek szemügyre az érdeklődők.

Indiana Jones helyébe léphet a család

A gyerekes kikapcsolódás egy másik nem szokványos formáját ígéri a Dreamscape. A roppant elegáns Mall of the Emirates bevásárlóközpontban található és kicsit a szabadulószobák és a virtuális kalandok ötvözetét nyújtja már tíz év feletti gyerekeknek, a szülők pedig egyszerűen elájulnak az izgalmaktól.

A mintegy félórás programhoz rendesen be kell öltözni VR szemüvegbe, kesztyűkbe és lábtyűkbe, majd egy 5x5 méteres szobába irányítanak bennünket, ahol kettesével csapatot alakítunk és máris felcsendül a mozi főcíme. Csakhogy ezúttal nem Harrison Ford jön velünk szembe, hanem mi vagyunk a kincsvadászat főhősei. Ugyanúgy kell elugrani a romos közép-amerikai piramisok pókhálós folyosóin a lándzs csapdáktól, mint a megfelelő kőre lépve eljutni a hőn áhított kincs megszerzéséig, majd csillén menekülni az összedőlő bányarendszerből és 120-as szívveréssel irányítani a bányabejárat felé a menekülő eszközt, mielőtt ránk omlana az egész hely.

Persze mindez csak a virtuális valóságban létezik, de érzetre, érzékelésre teljesen olyan, mintha valóban ott lennénk az őserdőben, időnként még a szél is fújt. Kihagyhatatlan élmény!

Pihenésképpen irány az AYA, egy különleges univerzum

2022-ben nyílt meg a 40 ezer négyzetméteren, 12 teremből álló, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy micsoda. Egyfelől egy különleges hely, amely lehetőséget kínál, hogy kommunikáljunk a kozmosszal és egy átjárón át a csillagok egy ismeretlen világába csöppenjünk. Ehhez pedig termenként, amelyeket tükrökkel tágítanak, más és más megoldásokkal, de a fény és a zene segítségével varázsolják el az embert.

Hol egy millió LED-izzóból kialakított virágosréten járunk, hol izzókból kialakított hídon sétálhatunk át a vizuálisan lábunk alá varázsolt folyón. Olyan fényformák és zenék között találjuk magunkat, mintha a jövőben lennénk. A séta egy olyan relax teremben ér véget, ahol megfáradt szellemünket pihentethetjük, jómagam a meditációs zene hatására be is aludtam és csak a kollégák noszogatására indultam tovább egy negyedórás "elmélyülést" követően. De szavak helyett érdemes ebbe a videóba belenézve fogalmat alkotni az AYA-ról.

Egész napos családi kaland

Mindenképpen egy teljes napot kell szánni a Dubai Parks and Resortra. Nemcsak azért, mert négy különféle kalandparkba juthatunk be kicsikkel és nagyokkal, hanem azért is, mert a család más-más tagjait fogja lekötni a Legoland, vagy a filmezés tematikája., esetleg a vízi vidámpark. Nem is klasszikus vidámparkként kell ezeket elképzelni, sokkal inkább élményparkként.

Legolandben például egy fél focipályányi fedett tér alatt megnézhetjük Dubaj város majdnem összes felhőkarcolóját emberi magaságúra építve kockákból. De emellett a világ szinte össze csodáját idevarázsolták a színes építőkockákból, kezdve Szemiramisz függőkertjétől a gíza piramisokon át egészen a Tádzs Mahalig, vagy a Jordániában található sziklába vájt Petra lego másáig.

A Motiongate Hollywood színes filmvilágát adja vissza, hiszen a legnagyobb stúdiók másait húzták fel, amellett, hogy visszaköszön Shrek, a Kung Fu Panda, vagy éppen a Hupikék Törpikék Törpfalva házai, ahol még üdítőket is kapni. Persze felnőtt mozikra utaló installációk vannak, mint a Zombieland, az Éhezők Viadala vagy a Szemfényvesztők, de bepillanthatunk a legutóbbi John Wick film kulisszáiba is.

Ugyanezt egyébként elkészítették a bollywoodi stúdiók számára is, hiszen egyfelől a világ legnagyobb éves filmtermése tartozik az indiai filmezés központjához, másfelől pedig nagyon sok indiai dolgozik Dubajban, akik idelátogató rokonaikkal gyakori vendégei a mini Bollywoodnak a Dubai Parks and Resorton belül.

Nos, mindezek alapján egyértelmű, hogy bizony ez a város csakúgy van a kicsikért, mint a nagyokért, látnivaló, érdekesség mindenki számára akad. Nem véletlenül lett 2023 legnépszerűbb utazási célpontja a város a Tripadvisor szerint. További gyerekbarát programokról itt olvashat.

Végül azt se feledjük, hogy szinte egész évben csobbanhatunk a tengerben, amely azért július-augusztus környékén már elég meleg, de a legkisebbek azt nagyon kedvelik. A vízi sportok szerelmesei is találnak kedvükre való helyet, ilyen például a népszerű Kite Beach.

(Borítókép: Sétáló emberek a Dubai Mall előtti sétányon. Fotó: Andrew Holbrooke / Corbis / Getty Images)