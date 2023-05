Drónok harca: Moszkvát és Kijevet is súlyos csapások érték

Május 30-án éjjel Moszkvát és Kijevet is dróntámadás sújtotta. Éjjel több robbanás volt hallható Kijevben, ami miatt légiriadót rendeltek el több területen is, Moszkvát pedig egyes sajtóinformációk szerint 25, mások szerint 32 drónnal támadták meg.

Az orosz és az ukrán sajtó is foglalkozott mind a Kijevet, mind pedig a Moszkvát ért éjszakai dróntámadásokkal. Röviden már mi is foglalkoztunk mindkét esettel. Mint ismert, éjjel számos robbanás volt hallható Kijevben, a város három területén is tűz ütött ki, Moszkvát pedig több tucat drón vette célba.

A drónok roncsai súlyos károkat okoztak Kijevben

A központi régiókban légiriadót hirdettek, amelyek közel két órán át nem szűntek meg. Az Ukrajinszka Pravda arról számolt be, hogy Kijev különböző kerületeiben a lehulló törmelékek több áldozatot ejtettek, illetve jelentős pusztítást okoztak:

Holoszijevszkében egy többszintes lakóépületre hullott a törmelék, ami tüzet okozott a legfelső két emeleten. Több mint húsz lakót kellett evakuálni, egy ember meghalt, hárman pedig megsérültek.

A Pecserszk kerületben a törmelék megrongálta az autókat.

A Darnyickij kerületben egy magánház kigyulladt a lehulló törmelék következtében, és parkoló autók is megrongálódtak.

A Dnyiprovszkiji járásban égő törmelék hullott a zöldterületre.

A Podilszkij kerületben a törmelék épületekre esett.

A Szvjatosinszki járásban egy vállalkozás területére hullott a törmelék.

Vlagyimir Klicsko kijevi polgármester szerint Holosivszkij kerületben azon a panelházon kívül, ahol a tűz keletkezett, egy lakóépület is megrongálódott. A polgármester megjegyezte, hogy a mentők eddig 20 embert evakuáltak a panelházból. Azt is elmondta, hogy a Holosivszkij kerületben összesen 4 áldozatot szállítottak kórházba, közülük hármat már a helyszínen is ápolni kellett.

A háború legnagyobb dróntámadása sújtotta Kijevet vasárnap

Az utóbbi időben megsokszorozódott az Ukrajnát ért dróntámadások száma. Legutóbb vasárnap számoltunk be róla, hogy a háború eddigi legnagyobb dróntámadása sújtotta Kijevet május 28-án, Kijev városának napján, amely békeidőben ünnepnek számít.

Az ukrán légierő akkor azt közölte, az Oroszország által indított 54 kamikazedrónból 52-t sikerült lelőniük. Vitalij Klicsko kijevi polgármester elmondása szerint a drónok kiiktatása miatt lehulló törmelékek megöltek egy 41 éves férfit, és megsebesítettek egy 35 éves nőt.

Kijevet májusban rendszeresen érték támadások. A helyi polgári és katonai közigazgatás vezetője, Szerhij Popko azt mondta, hogy a fővárost a hónap eleje óta 13 esetben támadták éjszaka. Május 8-án Ukrajna több régiójából is robbanásokat jelentettek, a csapás két fő célpontja Kijev és Odessza volt.

Az ukrán légierő parancsnoka utóbb közölte, hogy Kijevet 35 orosz drón támadta, és mind a 35-öt meg tudták semmisíteni. A támadásban legalább öten megsérültek. Vitalij Klicsko polgármester szerint három ember egy robbanásban sérült meg, két másik emberre pedig egy drón roncsdarabjai zuhantak rá.

Több tucat drón támadta Moszkvát

Az orosz sajtó beszámolói szerint május 30-án éjjel 25 drón – az Ukrajinszka Pravda akár 32-ről is ír – támadta meg Moszkvát, melynek következtében két toronyház is megrongálódott. A hírek szerint a drónok többségét az orosz főváros felé közeledve lőtték le.

A Meduza orosz hírportál arról ír, hogy a drónok három lakóépületbe is becsapódtak a Profszojuznaja utcában, az újmoszkvai Atlaszova utcában és a Lenin sugárúton. Utóbbi esetben a drón által szállított pokolgépek nem robbantak fel.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint senki sem sérült meg súlyosan, a támadásban, az épületekben pedig kisebb károk keletkeztek. A megrongálódott házak több lakóját is evakuálni kellett. A Meduza szerint

mintegy 25 drón vett részt a támadásban, legtöbbjüket Moszkva külvárosában lőtték le.

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a TASZSZ híradása szerint kijelentette, hogy Kijev nem támad orosz területeket, és normális kapcsolatokra törekszenek Moszkvával. A miniszter egyúttal elutasította Ukrajna részvételét a belgorodi akciókban, valamint szót ejtett az Ukrajna által tervezett ellentámadásról is. Szerinte két-három helyszínen lesz lehetőségük rá, leginkább délen és keleten.

Az ukrajnai háború fejleményeit kedden is percről percre közvetítjük ebben a cikkünkben.



(Borítókép: Egy kisfiú ül a törmeléken azon a helyen, ahol egy lakóépületet ért találat az orosz dróntámadások során Kijevben 2023. május 30-án. Fotó: Roman Pilipey / Getty Images)