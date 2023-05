Kijevben megmondták, miben bűnös Magyarország

Magyarország vagy Görögország számára a szankciók elsősorban lehetőséget jelentenek arra, hogy az EU-tól bizonyos gazdasági kedvezményeket kapjanak, vélekedett a szakértő – írja az uatv.ua nevű hírportál.

Az elemző szerint több olyan ország is van, amely segít Oroszországnak kijátszani a szankciókat. Név szerint Kínát, Törökországot, Örményországot és Izraelt említette, utóbbi szerinte csak bizonyos mértékig tesz Moszkva kedvére.

Aztán vannak olyan európai országok, amelyek »szankciós licitálással« próbálnak némi kedvezményt kicsikarni az Európai Uniótól. Magyarország elsősorban ebben bűnös. Most Görögország is csatlakozott ehhez a politikához. Magyarország több milliárd eurót nyert energiahatékonysági programokra, amikor aláírta és csatlakozott az orosz olaj- és energiahordozókkal összefüggő szankciós csomaghoz. Most ugyanez a játék megy a színfalak mögött. Úgy gondolom, hogy megpróbálnak majd további támogatásokat kicsikarni az EU-tól. Szerintem gyorsan találnak majd megoldást