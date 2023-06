Viccből panaszt tettek a Biblia ellen, most kikerül több iskola könyvtárából is

Az Egyesült Államokban több államban is lehetősége van arra a szülőknek, hogy az állami iskolák körzeteinek vezetőinél panasszal éljenek bizonyos dolgok kapcsán. Ilyen például, hogy számonkérhetik az iskola vezetőin, hogy mit tanítanak a gyerekeknek, vagy mit nem. Több helyen pedig akár az iskolai könyvtár tartalmába is beleszólhatnak.

Általában ezekkel az eszközökkel a konzervatívabb beállítottságú szülők élnek, akik az olyan könyveket szeretnék levetetni az iskolák polcairól, ami szerintük szembe megy az amerikai értékekkel vagy rossz színben tüntetik fel a történelmi szereplőket, esetleg magát az országot, esetenként annak zavaros múltja miatt túl rasszistának beállítva az alapítóatyákat.

A konzervatív politikusok és véleményvezérek az iskolát és az egyetemi szférát eleve a kultúrharc egyik, ha nem a legfontosabb színterének tartják, ezért a republikánus politikusok eleve sokat foglalkoznak a kultúrharc ezen részével, így több republikánus vezetésű államban fogadnak el olyan törvényeket, ami visszaszorítaná azokat a könyveket az iskolákban, amikhez szerintük a gyerekek túl fiatalok, de leginkább a republikánusok világnézetével vagy értékrendjeivel ütközik.

Általában olyan könyveket akarnak betiltani, amik például a kritikai fajelmélettel (critical race theory, CRT) foglalkoznak – ebben a több tudományágat is átfogó vizsgálatban többek leginkább azt vizsgálják, a politika, a jog vagy akár a média hogyan alakítja át a faji és társadalmi felfogást, de a konzervatívok szerint az egésznek az a célja, hogy a fehéreket rasszistának állítsák be –, esetleg szerintük LMBTQ-propagandát terjeszt érzékenyítés címszó alatt.

Egy utahi szülő ezt a folyamatos kultúrharcot megunva döntött úgy, hogy egy iskolai panaszt nyújt be a Bibliával szemben, hogy az is kerüljön ki az iskolák falai közül, mondván, az túl vulgáris és sok erőszakos jelentet tartalmaz, ami árt az általános- és középiskolások számára (Amerikában kicsit másképp néz ki az iskolák felépítése, általános iskolába 5–11, középiskolába 11–13 év között járnak, ezután jön a gimnázium 18 éves korig).

A szülő ezt gúnyolás céljából tette, hogy így figurázza ki azokat, akik mindenféle könyvet próbálnak meg betiltatni. Meglepetésére viszont az iskolai körzet a bejelentését nemcsak komolyan vette, hanem részben helyben is hagyta,

így Utah egyik iskolakörzetében azonnali hatállyal kitiltották az alapfokú iskolák könyvtáraiból a Bibliát.

Így az 5 és 11 éves korosztálynak fenntartott iskolákban nem lehet megtalálni majd a keresztények által Szentírásnak nevezett művet, míg 11 év felett a középiskolában továbbra is elérhető – tudósít róla az NPR.

A szülő még márciusban kérte azt, hogy vizsgálják meg, a Biblia valóban 5–13 éves gyerekek számára elfogadható olvasmány-e, miután 2022-ben a republikánus államban elfogadtak egy olyan törvényt, ami betiltotta a „pornográf vagy illetlen” anyagokat tartalmazó könyveket a kisiskolások számára.

A beadvány szerint a szülő úgy látta, a Biblia az „egyik leginkább szexualizált könyv” az iskolákban, és a könyvben vannak olyan részletek és mellékletek, amik sértik a republikánus többségű állami törvényhozásban elfogadott 2022-es törvény passzusait.

A bizottság szerint ez ugyan teljesen nem történik meg, ennek ellenére úgy látták, annak hozzáférhetőségét limitálni kell, így csak a középiskolákban engedélyezik azt, azaz 11 éves kortól.

A bizottság döntésével szemben egy szülő egyébként már fellebbezett, míg az állam egyik republikánus képviselője közleményben reagált az ügyre. Ken Ivory eleinte úgy gondolta, a nő csak gúnyolódás miatt emelt panaszt, ezt csütörtök esti közleményében arra változtatta, hogy a Biblia kihívó olvasmány egy kisgyerek számára, és azt legjobban tanítani és megértetni otthon, családi kötelékben lehet.

A bizottság döntése után a Davis School iskolai körzethez más vallások szentírása kapcsán is érkezett be panasz, az NPR cikke példaként az A Mormon könyvét említi.

Egyébként nem csak a Biblia kerül le a Davis School iskolai körzet alá tartozók iskolai polcairól, hanem például Toni Morrison The Bluest Eye című könyve is, ami egy afroamerikai kislány elképzelt életén keresztül mutat rá, milyen lehetett a nagy gazdasági világválság idején fekete lányként felnőni, miközben a rasszizmus mellett a gyerekmolesztálás és a vérfertőzés témájával is foglalkozik.