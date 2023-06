Lovaggá ütötték Jacinda Ardernt

Új-Zéland az ország egyik legmagasabb kitüntetését adományozta Jacinda Ardern volt miniszterelnöknek a koronavírus és a Christchurchben elkövetett terrortámadások idején az országért tett szolgálataiért − írta meg a The Guardian.

Ardern elfogadta a kitüntetést, de elmondta, hogy ellentmondásos érzéssel tette. „Kétségeim voltak azzal kapcsolatban, hogy elfogadjam-e. Az elmúlt öt évben nemzetként átélt dolgok mindannyiunkról szóltak, nem pedig egyetlen személyről” − mondta.

A korábbi vezető hivatali idejét számos nemzeti és nemzetközi válság jellemezte. A miniszterelnök, Chris Hipkins azt mondta, hogy az elismerést a „nagy kihívásokkal teli időszakokban” végzett vezetői munkájáért kapta. Különösen azt a reakcióját ismerték el, amelyet azután adott, hogy egy fehér fajgyűlölő fegyveres megölt 50 muszlimot, akik egy christchurchi mecsetben imádkoztak, valamint a világjárvány elleni küzdelemben való vezető szerepét, aminek köszönhetően Új-Zélandon nagyon magas volt az oltási arány, és a világon az egyik legalacsonyabb volt a halálozás.

Dame Jacinda Ardern elismerésben részesül az Új-Zélandért tett szolgálataiért, amelyekkel országunknak a modern idők legnagyobb kihívásai során kellett szembenéznie

− mondta Hipkins.

Januári, meglepetésszerű lemondása óta Ardern visszafogottan viselkedik a nyilvánosság előtt. Elfogadta a miniszterelnök különmegbízottjának szerepét, hogy folytassa az online szélsőségességre és terrorizmusra adott válaszlépésekről szóló munkát; csatlakozott a Vilmos herceg által alapított Earthshot-díj igazgatótanácsához, amely a környezeti válságokra adott válaszlépéseket díjazza, valamint ösztöndíjat fogadott el a Harvard Egyetemre.

Az ország hétfőn jelentette be a király születésnapi kitüntetéseit. A III. Károly király tiszteletére rendezett ünnepnapon Camilla királynét is elismerték, őt az uralkodó támogatásáért Új-Zéland érdemrendjével tüntettek ki. Új-Zélandon hagyomány, hogy az uralkodó házastársát is elismerik szolgálataiért.

A kitüntetettek között voltak többek között maori vezetők, sportedzők, orvosok, újságírók, művészetpártolók és üzleti vezetők is.