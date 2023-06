Komoly döntésre kényszerítheti Vucsicsot a belgrádi tüntetéssorozat

Alekszandar Vucsics szerb elnök is részt vesz a kormány csütörtöki ülésén, ahol nagyon fontos stratégiai lépésekről tanácskoznak. Szerbiából származó sajtóértesülések szerint az előre hozott választások kiírásáról is döntés születhet.

A kormány átalakításáról, illetve egyes miniszterek leváltásáról is egyeztethetnek a képviselők – vette észre a Magyar Nemzet. A szerb miniszterelnök már be is jelentette, hogy kész lenne lemondani a pozíciójáról.

„Minden pillanatban készen állok arra, hogy lemondjak a posztomról. Ezt Szerbia elnöke tudja, de eddig ezt elutasította, lehet, hogy mégis meggondolja magát. Választásokat akartok? Semmi gond, mi mindig készen állunk erre. Én mindenképpen hűséges maradok Szerbiához és Alekszandar Vucsicshoz” – írta közösségi oldalán Ana Brnabics kormányfő.

Obzirom na pisanja tajkunskih medija, samo da bude jasno - u svakom trenutku sam spremna da, kao PV, podnesem ostavku i to @predsednikrs zna i, za sada, odbija. Možda se predomisli. Želite izbore - nikakav problem, uvek smo za izbore. Ja svakako ostajem odana Srbiji i @avucic. — Ana Brnabic (@anabrnabic) June 4, 2023

A Nova S szerb hírportál úgy tudja, a köztársasági elnök megbeszélést tartott a legközelebbi munkatársaival, ahol bejelentette, hogy minden szinten kiírja a választásokat.

„Kiírok minden választást, elegem van már a sok csalásból, készen állok arra is, hogy meghaljak, abszolút nem félek! Itt vagyok, várom a gyávákat, hogy jöjjenek, s megöljenek, de akkor sem adom át nekik a kormányt választások nélkül” – mondta állítólag Vucsics a Nova híradása szerint.

A kormány felelősségre vonását követelik a demonstrálók

Szerbiában hetek óta tartanak a kormányellenes megmozdulások, amelyeket az ellenzék szervez.

A demonstrációk előzménye, hogy május harmadikán egy 13 éves fiú az iskolájában megölte nyolc társát és az iskolaőrt, valamint egy tanárt és további hat diákot megsebesített.

Az iskolai ámokfutás másnapján egy 20 éves férfi gépkarabéllyal lelőtt nyolc embert, és további tizennégyet megsebesített a Belgrád melletti Mladenovacon és környékén.

Szerbiában a lövöldözések hatására utcára mentek az emberek, a tüntetők azt akarják, hogy a kormány vonja vissza az erőszakos tartalmakat sugárzó televíziós csatornák műsorszórási engedélyét és tiltsa be a kormánypárti újságokat.

(Borítókép: Anadolu Agency / Getty Images)