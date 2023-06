Alexander Soros decemberben vette át a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetését, valamint ő az egyetlen családtag a Soros Fund Management befektetési bizottságában, amely az alapítvány és a család pénzét felügyeli.

Alexander Soros a The Wall Street Journalnek elmondta, hasonlóan gondolkodnak apjával, de szeretne más ügyeket is felkarolni, példaként említve a szavazati jog és az abortuszjog támogatását, valamint a nemek közötti egyenlőséget. Emellett továbbra is számíthatnak a segítségükre az amerikai baloldali politikusok.

A cikkben arra is emlékeztettek: egyesek kételkedtek abban, hogy Soros György átadja a vezetést. Egy korábbi interjúban ugyanis a milliárdos még arról beszélt: nem akarja, hogy az alapítvány vezetését valamelyik gyereke vegye át. Később sokan azt hitték, hogy Jonathan Soros lehet az utód.

Jobban érdekli a politika, mint az apját

Alexander Soros azt is elárulta, hogy jobban érdekli a politika, mint az apját, a közelmúltban a családi ügyek apropóján találkozott többek között a Biden-adminisztráció tisztviselőivel, a szenátusi többséget vezető Chuck Schumerrel, valamint államfőkkel, köztük Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnökkel és Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel.

Az alapítvány új vezetőjét aggasztja annak esélye, hogy a korábbi republikánus elnök, Donald Trump 2024-ben visszatérhet a Fehér Házba.