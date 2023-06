A magyar kormány szerint „politikai lufi” a HIMARS rakétarendszerek ügye

Az Index kormányzati forrásból úgy értesült, hogy a magyar kormány részéről „kamunak”, „politikai lufinak” tartják azt, hogy az Egyesült Államok blokkolta a HIMARS rakétarendszerek eladását Magyarországnak. Forrásunk megerősítette, hogy a magyar kormány valóban érdeklődött a HIMARS-ok iránt, de nem most, hanem két évvel ezelőtt. Az amerikai féltől akkor nem érkezett válasz, most pedig a semmiből elővették az ügyet, holott az már nincs is napirenden. Frissítés: a Honvédelmi Minisztérium cikkünk megjelenése után egy közleményt adott ki az ügyben.