Elbocsátotta vezető pilótáját a Ryanair

Az 58 éves Aidan Murray-t kedd este bocsátották el, egy kéthetes vizsgálatot követően, amit a légitársaság zaklatás elleni politikájának állítólagos megsértése miatt indítottak – írja a The Telegraph.

A döntés egy névtelen bejelentést követően született, amely szerint Murray négy fiatalabb női pilótát zaklatott.

A Ryanair vizsgálatában a személyzet nyolc 21 és 32 év közötti női tagja vallott Murray állítólagos helytelen viselkedéséről. A férfi eleinte sms-t írt a nőknek arról, hogy támogatja őket a karrierjükben, majd később elkezdte megváltoztatni a beosztását, így egyes nőkkel rendszeresen repült együtt.

A vizsgálat azt is kiderítette, hogy Murray olyan üzeneteket is írt a nőknek, miszerint „csodálatos testük” és „csodálatos s*ggük” van, valamint többször is azt kérte tőlük, hogy készítsenek képet a testükről.

Aidan Murrayt 2020-ban nevezték ki főpilótának, és a vádak vélhetően az elmúlt 12-18 hónapban történtek. A Ryanair feltehetően vizsgálja, hogy a viselkedés nem volt-e szélesebb körben elterjedtebb a vezető pilóták között. A nyolc nő, aki tanúvallomást tett, azt mondta, hogy más pilóták nem tanúsítottak Murrayhoz hasonló viselkedést.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.