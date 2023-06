A NATO nyomásgyakorlására olyan döntést hozhat a Fehér Ház, ami mindent átírhat a háborúban

A NATO-szövetségesek nyomást gyakorolnak Joe Biden amerikai elnökre, hogy siettesse Ukrajna NATO-tagságát, értesült az ügyre rálátó forrásaitól a The New York Times.

A lap emlékeztet arra, hogy Joe Biden az elmúlt 16 hónapban minden alkalmat megragadott arra, hogy a NATO egységét ünnepelje az ukrajnai konfliktussal összefüggésben. Egy kulcsfontosságú témában azonban az amerikai elnök mindig óvatosan fogalmazott: mikor és hogyan csatlakozzon Kijev a szövetséghez.

Az Egyesült Államok vezetője ódzkodik attól, hogy a NATO közvetlen harcba keveredjen Moszkvával, ezért csak homályos utalásokat tesz arra, hogy Ukrajna előbb-utóbb csatlakozik a szövetséghez. Pontos menetrendet azonban nem volt hajlandó közölni ez idáig.

Most viszont a szövetségesek egy csoportja elkezdett nyomást gyakorolni Joe Bidenre, a lobbisták azt szeretnék tőle, hogy támogasson egy lényegesen gyorsabb és biztosabb utat Ukrajna tagságához. A The New York Times úgy tudja, hogy az Oroszországgal határos országok a legnagyobb hangadók, ők minél előbb szeretnék a NATO soraiban tudni Ukrajnát.

A nyomásgyakorlók abban bíznak, hogy Oroszország leáll a kijevi kormány megbuktatásával, amint Ukrajna egyszer teljes jogú tagja lesz a szövetségnek. Hiszen egy NATO-ország elleni támadás az összes NATO-ország elleni támadásnak minősül, ez pedig szerintük elég elrettentő erővel bírna Moszkva számára.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Washingtonban egy kompromisszumos javaslatot tett Joe Biden asztalára, amelyben a NATO beleegyezne abba, hogy Ukrajnának nem kellene átmennie a csatlakozni kívánó tagokra vonatkozó szokásos eljáráson, mielőtt csatlakozhatna – közölte egy magas rangú amerikai tisztviselő.

Egyesek a harmadik világháború kitörésétől tartanak

Más tisztviselők szerint ez kérdéseket vetne fel azzal kapcsolatban, hogy mi lépne a folyamat helyébe, beleértve a biztosítékok megszerzését arra vonatkozóan, hogy a korrupcióval sújtott és háborúban álló Ukrajna nem válik tekintélyelvűvé.

Egyéb hangok pedig amellett érvelnek, hogy az ukrán tagság iránti erőteljesebb elkötelezettség csak belejátszik abba az orosz narratívába, miszerint a háború a NATO erőfeszítése Oroszország kormányának destabilizálására. Ez pedig még inkább ösztönözheti Vlagyimir Putyin orosz elnököt a háború folytatására vagy annak fokozására.

Sőt, olyanok is vannak, akik szerint Ukrajna NATO-csatlakozása elhozhatja a harmadik világháborút. A lett elnök arról beszélt, a kérdés megosztja a tagokat: Edgars Rinkevics szerint sok országnak nincs válasza erre a kérdésre, ezért nem történt eddig előrelépés az ügyben, miközben a szövetség más tagjaival tárgyaltak.

Magyarország egyelőre nem támogatja Ukrajna felvételét

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára április elején úgy fogalmazott: Magyarország nem támogatja Ukrajna integrációját sem az Európai Unió, sem a NATO felé addig, amíg a magyar nemzeti közösség korábban meglévő és elvett jogait vissza nem adják.

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is értetlenkedve állt Jens Stoltenberg kijelentése előtt. Mint ismert, a NATO főtitkára azt mondta, Ukrajnának jogszerű helye van a szervezetben.