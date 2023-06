Lövöldözés volt Szabadkán, a különleges erőket is riasztották

Folyamatos lövöldözés volt hallható az erdő tőzegbányánál lévő részén a kora délutáni órákban – írja a Pannonrtv.

A beszámoló szerint a helyszínre több rendőregység érkezett ki, továbbá a különleges erőket is riasztották. A helyiek beszámolói szerint a makkhetesi erdőben is lövöldözés volt, ahová meg nem erősített információk szerint nagyszámú mentőegységet is kivezényeltek.

A Szabad Magyar Szó információi szerint a fegyveres leszámolás két illegális bevándorlócsoport között tört ki szombaton 14 óra körül a Szabadka menti erdőben. Két személyt mellkasi és hasi lőtt sebekkel láttak el a szabadkai kórházban.

A rendőrség a Szerbiai Rádió-Televízió értesülését megerősítve elmondta, hogy a hatóságok fokozott erőkkel vannak jelen a helyszínen.

A közösségi médiában a helyiek több felvételt is megosztottak, amelyeken hallani a fegyverropogást, míg egy másik videó tanúbizonysága szerint több mentő- és rendőrautó is szirénázva sietett a helyszínre.