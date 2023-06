Nagy, piros betűkkel írják rá az üvegekre, hogy az alkohol káros

Írországban nemrég törvény született arról, hogy az alkoholos italok gyártóinak jól láthatóan fel kell tüntetniük az üvegen azt, hogy milyen egészségügyi következményekkel járhat az alkoholfogyasztás. A lépés világszerte az eddigi legszigorúbb szabályozás lehet e téren, és külföldön is nagy felbolydulást okozott.

A Bloomberg beszámolója szerint a törvényt az előző hónapban fogadták el, és 2026-tól lép életbe. Annak értelmében nagy, piros színű betűkkel kell feltüntetni mindenféle alkoholtartalmú ital (beleértve ebbe a sört, bort és röviditalokat egyaránt) üvegének címkéjén, hogy milyen következményei lehetnek az alkoholfogyasztásnak.

Mint írták, az üvegeken azt mindenképp fel kell tüntetni, hogy az alkohol rákot és májbetegséget okozhat, valamint várandósság idején is súlyos kockázatot jelent a fogyasztása. A lépés ellen számos külföldi ország, valamint alkoholos italokat gyártó cég is tiltakozott, akik veszélyes példának tartják mindezt.

Össztűz zúdult az írekre

Az Egyesült Államok, Mexikó, Argentína, Ausztrália, Chile, Kuba és Új-Zéland is jelezte, hogy aggályaik, fenntartásaik vannak a törvénnyel kapcsolatban. Ami az uniót illeti, az Európai Bizottság ugyan jóváhagyta a szabályozást, de kilenc tagállam – köztük Magyarország is – ellenezte a lépést februárban, és levelet is írtak emiatt a bizottságnak.

Mindeközben az alkoholos italokat gyártó vállalatok úgy látják, hogy célponttá válhatnak, és ahhoz hasonló folyamat játszódhat le, mint a dohánytermékeknél, ahol mára sok országban grafikus ábrázolásokon hívják fel a figyelmet a fogyasztás rizikóira (Kanadában legutóbb már arra kötelezték a gyártókat, hogy nemcsak dobozonként, hanem minden szál cigarettán fel kell tüntetni a figyelmeztetést).

canada to put warning on EVERY cigarette ..... pic.twitter.com/NNOQOFUuwn — Martyn.S.Beck L.C.G.I.,M.C.G.I... newsline of...! (@freespeechmarty) June 10, 2023

Olaszország legnagyobb mezőgazdasági szövetsége, a Coldiretti azt közölte: Írország ezzel „veszélyes precedenst” teremt. A Borvállalatok Európai Bizottsága pedig azt kifogásolta, hogy a lép „igazságtalan és aránytalan” módon korlátozza a kereskedelmet.

Ezzel szemben Stephen Donnelly, Írország egészségügyi minisztere megvédte a törvényt az ír RTÉ rádiónak adott nyilatkozatában.

Az emberek nagy többsége nincs tisztában a kockázatokkal. Ha az iparági szereplők azt kérdezik, hogy »Nem akartok-e egy kicsit hátrébb lépni?«, akkor a válaszunk erre egy határozott »nem«

– mondta.

A törvény támogatói szerint a tudományos adatok is igazolják, hogy szükség van a szigorúbb szabályozásra. Az egészségügyi minisztérium szerint 2019-ben minden 20. halálesetet az alkohol okozott Írországban, miközben egyedül a 2017-es évben mintegy 23 ezer rákos megbetegedést okozott az alkoholfogyasztás.

Az utóbbi években volt egy olyan WHO-felmérés is, amely szerint a rohamivás (Binge Drinking, vagyis az alkoholizmushoz már közelítő rendszeres alkoholfogyasztás) terén Írország a második helyen állt 194 országból. A WHO adatai szerint az alkohol legalább hétféle rák kialakulásában szerepet játszhat, akár még akkor is, ha csak kismértékű fogyasztásról van szó.

Mások is követhetik őket?

A törvény ellenzői most abban bíznak, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) felléphet az új szabályozás ellen, bár a korábbi példák alapján erre nem sok esély van. 2018-ban például Ausztráliában is jóváhagytak egy olyan, a dohánytermékeket érintő szabályozást, amelyet akkor a világ legnagyobb gyártói kifogásoltak,

Emlékezetes, hogy 2004-ben Írország volt az első olyan állam is, amely megtiltotta a beltéri dohányzást a munkahelyeken, kocsmákban és éttermekben. Először azt a lépést is sokan kritikával fogadták, de a következő években Európa és a világ számos országa követte őket. Stephen Donnelly ezzel kapcsolatban azt mondta: elég valószínűnek tartja, hogy ugyanez a forgatókönyv fog megvalósulni most is.