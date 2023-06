Újabb részletek derültek ki a Neuschwanstein-kastélynál történt szörnyű gyilkosságról

Korábban német nyelvű források alapján írtunk arról, hogy egy 30 éves amerikai férfi a szakadékba lökött egy 21 és egy 22 éves amerikai lányt egy, a kastély közelében lévő hídról, miután szexuálisan zaklatta egyiküket. A gyanúsítottat még a helyszínen elfogták, és videó is készült arról, hogy elvezették a rendőrök.

A Daily Mail szerint azóta meg is nevezték őt, valamint az áldozatokat. A lap azt írja, hogy Troy Phillip Bohling egy Michigan államból, egy Detroit-közeli kisvárosban élt. A két lány – a 21 éves Eva Liu, illetve a 22 éves Kelsey Chang – pedig azt ünnepelte a németországi nyaralással, hogy sikeresen lediplomáztak nemrég az Illinois-i Egyetemen.

A lap azt írja, hogy Bohlingot gyilkossággal, a túlélővel szemben elkövetett gyilkossági kísérlettel, valamint szexuális zaklatás kísérletével gyanúsítják. Úgy tudni, hogy a gyanúsított megpróbált elmenekülni a helyszínről,

Úgy tudni, hogy a gyanúsított először nem mondott semmit a rendőröknek, de azóta egy nyilatkozatot már tett. Hogy beismerte-e a bűnösségét, vagy mit mondott pontosan, az egyelőre nem derült ki.

A német rendőrség azóta szintén megosztott néhány újabb részletet a gyilkosságról. Állításuk szerint a fiatal a híd, a Marienbrücke közelében találkozott a két lánnyal, és meggyőzte őket, hogy térjenek le a túraösvényről, és menjenek vele olyan helyre, ahol jobb a kilátás a kastélyra, és „romantikus” szelfiket lehet készíteni.

A nyomozók szerint ott kezdte el szexuálisan zaklatni az egyik lányt, majd lökte a mélybe őket (vagyis a sajtóban eredeti beszámolók annyiban pontatlanok voltak, hogy nem a hídon, hanem csak a híd közelében lévő kilátóhelyről lökte őket a mélybe).

Ezután a két fiatal lányt helikopterrel vitték kórházba, de Eva Liu életét nem tudták megmenteni. Kelsey Chang is súlyos sérüléseket szenvedett, de ő túlélte, és azóta a Daily Mail szerint ki is engedték a kórházból.

A gyanúsítottról azt is tudni lehet, hogy a 34 éves bátyjával élt egy háztartásban Michiganben. Egyik szomszédjuk csendes és nem túl barátságos fiatalemberként jellemezte őt. Azt is megjegyezte, hogy az egész családjuk elég furcsa, és a két testvér gyakran hosszú időre eltűnt otthonról – állítólag azért, mert egy olajmezőn dolgoztak. A leggyakrabban akkor látták őket az utcán, amikor a macskájukat pórázon sétáltatták, de többnyire otthon ültek.

Megdöbbentett, amivel most vádolják őt. Attól is félek, hogy itt is rossz dolgokat tehetett, csak még senki nem jött rá, hogy ő követte el