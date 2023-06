Tragédia Horvátországban: lezuhant egy magyar katonai helikopter, ketten meghaltak

A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint

a Magyar Légierő 2 Airbus H145-ös helikoptere légi kiképzési feladatot teljesített a horvát légtérben, amikor az egyik helikopter 3 fővel a fedélzetén, egyelőre tisztázatlan körülmények között Horvátország középső részén lezuhant.

A mentőcsapatok megtalálták a helikopter roncsait, átkutatásuk során egyelőre 2 katona holttestét találták meg, harmadik társukat még keresik.

A Honvédelmi Minisztérium a családok kiértesítését azonnal megkezdte, a fejleményekről a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség folyamatosan tájékoztat – írja tárca hivatalos közleményében.

A hírt elsőként a 24.hu közölte idehaza a horvát N1 beszámolója alapján. Ők azt írták, hogy a helikopter Pakova és Miljevac község között zuhant le, a környéken hatalmas füstöt láttak.

Fotó: Google Maps





A SibenikIN azt írja, hogy a helikopter olyan területen zuhant le, amely nem része a Krka Nemzeti Parknak, de része a Natura 2000 ökológiai hálózatnak, amely az Európai Unió veszélyeztetett fajainak és élőhelytípusainak megőrzése szempontjából fontos területekből áll.





Helikopter Mi-171 Sh i avion Pilatus HRZ u potrazi su za vojnim helikopterom koji se srušio na području Pakova sela u Šibensko-kninskoj županiji.

Nije riječ o helikopteru Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Ministarstvo obrane će pravovremeno o svim detaljima izvijestiti javnost — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) June 21, 2023

Az Index.hr arról számolt be, hogy a baleset helyszínét már lezárták a rendőrök. Erről egy videót is közzétettek. A lapnak néhány környéken lakó arról számolt be, hogy hatalmas robbanást hallottak, majd égő guminak a szagát érezték.





Az N1 és a 24Sata is úgy tudja, hogy két holttestet találtak eddig, a legénység harmadik tagját még keresik.

Novák Katalin részvétet nyilvánított

Novák Katalin köztársasági elnök közösségi oldalán nyilvánított részvétet az elhunytak hozzátartozóinak.

Őszinte részvétem a helikopterbalesetben elhunyt honvédek hozzátartozóinak, Magyarország Önök mellett áll! Köszönöm a horvát mentőegységek munkáját és Milanovics horvát elnök támogatását, aki telefonon fejezte ki részvétét

– írta Novák Katalin.

(Borítókép: Airbus H145 M típusú helikopter gyakorlatozik az 5. Bocskai István Lövészdandár Vay Ádám Kiképzõ Bázisán Hajdúhadház közelében 2022. február 25-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)