Ausztrália bírsággal fenyegeti a Twittert online gyűlöletkeltés miatt

Ausztrália online biztonsági biztosa, Julie Inman Grant közölte, a közösségimédia-felhasználók a Twitteren tapasztalták legnagyobb arányban a gyűlöletkeltést. Mint mondta, a gyűlöletbeszéd miatt érkezett panaszok egyharmada a Twitterhez köthető. Hozzátette, ez azért is ijesztő adat, mivel a Twitternek jóval kevesebb felhasználója van, mint a többi népszerű közösségi platformnak – a TikToknak, a Facebooknak és Instagramnak.

„Úgy tűnik, a Twitter nem tett lépéseket a gyűlölet elleni küzdelemben” – mondta Inman Grant. Hozzátette:

Tudomásunk van arról is, hogy a Twitter ismét elérhetővé tett olyan fiókokat is, amelyeket korábban betiltott gyűlöletbeszéd miatt. Ez pedig több szélsőséges csoportot is felbátorított, köztük a neonácikat, akik a gyűlöletkeltés elsődleges terjesztői