Az eltűnt tengeralattjáró milliárdos utasának fia nem aggódik, koncertre ment

Ahogyan arról az Index is beszámolt, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott. A Reuters cikke szerint a mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutatnak a búvárhajó után, amely akár az óceán fenekén is lehet, de a vízfelszínen is lebeghet.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtetnek, hogy még életben van a bajba jutott csapat, azonban a szakemberek szerint már nem sokáig, ugyanis még a mai nap folyamán elfogyhat az oxigén a kabinban. A keresést emiatt továbbra is gőzerővel folytatják a hatóságok.

Már a Titan eltűnésekor kiderült, hogy a tengeralattjárón tartózkodik a brit milliárdos üzletember, Hamis Harding is. A széles körben ismert felfedező egyike azon kevés turistáknak, akik már jártak az űrben. A merülés előtt Harding arról írt közösségi oldalán, hogy az elmúlt 40 év legrosszabb újfundlandi telének köszönhetően ez lehet az egyetlen expedíció, amely a Titanichoz indul 2023-ban.

Apja eltűnése ellenére fia, Brian Szasz azonban úgy tűnik, mégsem izgulja magát halálra a történtek miatt, ugyanis

a tengeralattjáró eltűnése ellenére egy Blink-182-koncertről posztolt a közösségi médiában.

Az azóta a kritikus kommentek miatt törölt képhez azt írta, a zene segít neki átvészelni a helyzetet – szúrta ki a Los Angeles Times.

A mostohaapám, Hamish az eltűnt tengeralattjárón van. Le vagyok döbbenve, de ma este eljövök a San Diegó-i show-ra, hogy reményt adhassatok nekem, és felvidítsatok. Lehet, hogy gusztustalan itt lenni, de a családom azt szeretné, ha ott lennék a Blink-182-bulin, hiszen ez a kedvenc bandám, és a zene segít a nehéz időkben!

– írta a poszthoz, amelyben a zenekar tagjait is betaggelte.

Cardi B szerint otthon kéne sírnia

A közösségi médiában – ahogyan az ilyenkor lenni szokott – azonnal nekiestek a nehéz helyzet feldolgozására különös módot választó férfinak, akit még az amerikai rapper Cardi B is élesen bírált amiatt, mert nem a családját támogatta ezekben a nehéz órákban, hanem a saját szórakozását helyezte előtérbe.

Szomorúnak kellett volna lenned, a házban maradnod, és sírnod… Közvetlenül egy telefon mellett kellett volna ülnöd, és arra várni, hogy valamilyen hírt kapj! Az anyukádat kellett volna vigasztalnod!

– írta láthatóan indulatosan Instagram-történetében az előadó.

(Borítókép: Egy Titan tengeralattjáró. Fotó: Handout / OceanGate Expeditions / AFP)