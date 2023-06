A Titanic rendezője szerint az elmúlt hét olyan volt, mint egy elhúzódó, rémálomszerű film

James Cameron, a Titanic rendezője a BBC-nek elmondta, vasárnap egy hajón volt éppen, amikor a Titan nevezetű búvárkapszula elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A rendező csak hétfőn értesült az eltűnésről, de amikor megtudta, hogy a tengeralattjáró egyszerre veszítette el a navigációt és a kommunikációt, elmondta, azonnal gyanította, hogy katasztrófa történt.

A csontjaimban éreztem, hogy mi történt. A tengeralattjáró elektronikája, kommunikációs rendszere és a nyomkövető transzpondere egyszerre adta meg magát

– mondta Cameron, kitérve arra is, hogy „az elmúlt hét olyan volt, mint egy elhúzódó, rémálomszerű film”.

Tudtam, hogy a tengeralattjáró pontosan az utolsó ismert mélysége és pozíciója alatt van. Pontosan ott találták meg

– folytatta. Hozzátette, hogy miután csütörtökön bevetettek egy távirányítású víz alatti járművet, a keresők órákon, de lehet, hogy akár perceken belül megtalálták a hajót.

Meghaltak a tengeralattjáró utasai

Mint ismert, vasárnap tűnt el a Titan névre keresztelt búvárhajó, amely egy pilótával és négy utassal a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsaihoz tartott, de hirtelen elvesztette a kapcsolatot az ellátóhajóval. A mentőcsapatok egy Connecticut állam nagyságú területen – amely körülbelül feleakkora, mint Belgium – kutattak a búvárhajó után.

Az elmúlt napokban dörömbölő hangokat fogtak be a tengeralattjáróról, így a mentőalakulatok arra következtetnek, hogy még életben van a bajba jutott csapat, ám az OceanGate vállalat csütörtök késő este közölte, hogy meghaltak az utasok.

A tengeralattjáró keresését azonban így is folytatják a hatóságok, amelyek magyar idő szerint csütörtök délutánra eredményt is értek el, hiszen megérkezett a Victor 6000 nevű merülőhajó is a helyszínre. Hiába azonban a mentőcsapatok áldozatos munkája és a legkülönlegesebb eszközök bevetése, rendkívül kicsi volt az esély a kabinban tartózkodók túlélésére. Az Indexnek a Hableány mentésében is részt vevő, vízi mentésre specializálódott Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület elnöke, Szűcs Gábor vázolta fel a lehetséges történteket és kimeneteleket.

A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint három lehetséges magyarázat lehet arra, hogy mi történt a járművel és az utasokkal.

Az első lehetséges magyarázat az lehet, hogy a tengeralattjáró – ami csúnyán hangozhat – inkább tákolmány, már a merülést sem bírta ki, és már közben összeroppant, az utasok pedig meghaltak. A másik lehetséges verzió az, hogy meghibásodott, és visszatért a víz felszínére, ahol továbbra is lebeg, hiszen belülről nem lehet kinyitni. Az eltűnés harmadik lehetséges oka az lehet, hogy a tákolmány egy kötélben, halászhálóban vagy a Titanic roncsában elakadt, és nem tud visszatérni a felszínre. Ezt erősíthetik meg a dübörgésről szóló hírek is, ám mivel nehéz beazonosítani, hogy ezek honnan jöttek, bárhonnan, máshonnan is származhatnak ezek

– mondta.

A családok gyászolnak

A brit milliárdos felfedező, Hamish Harding családja „egy odaadó apa előtt” tiszteleg, aki „a családjáért, a vállalkozásáért, valamint újabb és újabb kalandokért élte életét”.

Ma osztozunk a gyászban a többi családdal, akik szintén elvesztették szeretteiket. Hamish Harding szerető férje volt feleségének és odaadó apja két fiának, akiket nagyon szeretett. Az Action Aviation csapatának vezetője, támasza és élő legendája volt. […] Olyan űrt hagy az életünkben, amelyet soha nem lehet betölteni. Tudjuk, hogy Hamish mérhetetlenül büszke lett volna arra, hogy nemzetek, szakértők, kollégák és barátok összefogtak a keresése érdekében, és szívből köszönjük mindannyiuk erőfeszítéseit

– olvasható Hamish Harding cégének, az Action Aviation közleményében.

A hajó másik utasának rokonai, a Dawood-család is kiadott egy közleményt a Twitteren, amelyben azt írják, hogy „mély fájdalommal jelentjük be Shahzada és Suleman Dawood halálát”.

Szeretett fiaink az OceanGate Titan tengeralattjáró fedélzetén voltak, amely a víz alatt pusztult el. Kérjük, hogy a gyász e nehéz időszakában továbbra is tartsák imáikban az elhunyt lelkeket és családunkat. Őszintén hálásak vagyunk mindazoknak, akik részt vettek a mentési munkálatokban. Fáradhatatlan erőfeszítéseik erőt adtak nekünk ezekben az időkben

– írták.