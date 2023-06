Ha elbukik Putyin ellen Prigozsin, akkor az életével fizethet

Putyin élete nincs közvetlen veszélyben, de ne legyen kétséges, áttételesen az Oroszország feletti irányítás megszerzése a másodlagos cél – fogalmazott Tarjányi Péter a lázadás kirobbanását követően. Mint ismert, Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér állítása szerint rakétatámadás érte őket az orosz hadvezetés parancsára, ezért bosszút esküdött. Embereivel megindult Oroszország felé, Rosztov-na-Donúnál átlépték a határt, aminek hírére páncélosok jelentek meg az orosz nagyvárosok utcáin. Mindeközben Oroszország halálos rakétacsapást mért Ukrajna több városára is az éjjel. Vlagyimir Putyin a történtek után – szombat délelőtt – végül rövid beszédet mondott.

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő az Indexnek kiemelte: nagyon érdekes, hogy mindenki Prigozsin személyéről beszél, pedig nyilvánvalóan ő is egy oligarcha, emiatt van gazdasági háttere, ami ennek az egész válságnak a gyökere. Magyarán: Sojgu, a védelmi miniszter és a vezérkari főnök, Geraszimov ugyanúgy oligarchákhoz köthetők. Így lett magánhadserege Prigozsinnak is, és így van az, hogy ezek mögött a szereplők mögött álló csoportok leszámolását lehet most látni – összegezte a szakértő.

valamelyik csoport veszíteni fog, ez egy élet-halál harc lett.

Ez a lázadás azért fontos, mert aki ezt az összecsapást elveszti, azt nyilvánvalóan a hatalomból kizárják, bebörtönözik vagy kivégzik. „Ennek nagyon komoly tétje van. Azzal, hogy Prigozsinék ezt a döntést meghozták – a viszonyokkal sokkal jobban tisztában vannak –, pontosan tudták, ez most egy élet-halál döntés. Nem pillanatnyi ötlet, hanem egy előkészített katonai lázadás” – mondta.

A szakértő szerint most az a legnagyobb kérdés, hogy az érdekcsoportok milyen erőforrások felett diszponálnak. Az elkövetkező órákban ki kell derülnie, hogy kik állnak Prigozsin csoportja mögött, és kik azok, akik esetleg átállnak. „Ha nem áll át senki, akkor jó eséllyel veszíteni fognak. Ha az orosz reguláris erők nem állnak melléjük, akkor Oroszország belügyi és katonai erői képesek ezt az egész lázadást leverni” – tette hozzá Tarjányi Péter.

Nagyon komoly következmények jöhetnek

A biztonságpolitikai szakértő szerint azzal, hogy Prigozsin ezt felvállalta, ha veszít, akkor meghal. „Nem maradhat életben. Az orosz hatalmi logika így működik. Emlékezzünk vissza, hány orosz oligarcha potyogott ki az ablakon, mert fellázadtak” – majd arra is emlékeztetett, hogy Prigozsint Putyinék szemszögéből el kell pusztítani, és ez látszik az orosz elnök szombati nyilatkozatából.

Vlagyimir Putyin mindenki értésére adta: nem ellene lázadtak fel, hanem ez egy engedetlenségi mozgalom. „Minden katonai puccsnak vagy egy menete. Az első és legfontosabb lépés az előkészítés. Magyarán: ne egy szűk kör, hanem egy tágabb csoport hajtson végre puccsot. A második a mozgósítás és szondáztatás, hogy kik azok, akik órákon belül átállnak.” A szakértő Putyin beszédét úgy értékelte, az orosz elnök teljesen egyértelműen leszögezte, ez katonai lázadás, és nem katonai puccsról beszélt. Az utóbbi a politikai hatalomra is törne, és jóval veszélyesebb is.

A katonai lázadás a katonai vezetés ellen irányul.

„Ezzel Putyin kiutat biztosított a Wágner-csoport tagjainak. Másrészt egyértelműsítette, hogy úgy minősíti az eseményeket, hogy Oroszország politikai vezetése is állást foglalt, és itt van a kritikus pont. A Wágner-csoportban amikor végigmegy Putyin üzenete, akkor mindenki számára világos lesz, hogy a politikai vezetés állást foglalt. Így mostantól az orosz elnökkel is szembe mennek” – mondta az Index megkeresésére Tarjányi Péter hozzátéve: a megosztás a kommunikációban abszolút szükséges volt Putyin számára. A biztonságpolitikai szakértő rávilágított, Putyin beszédében volt egy nagyon fontos üzenet:

az orosz elnök szerint amit most Prigozsin csinál, az hazaárulás.

„Ez azt jelenti, hogy Prigozsin és köre mindent elveszíthet. Ugyanakkor, ha 8-10 órán belül ennek nincs vége, akkor Putyinék vannak bajban.” A szakrétő szerint mostanra egyértelműen kialakultak a csoportok:

Prigozsin, a Wágner-csoport és esetleg akik majd átállnak hozzájuk,

szemben Sojgu és Geraszimov, akik mögé most beállt Vlagyimir Putyin.

„Ez a válság már érlelődött a reguláris haderő és a magánhadsereg között. Prigozsinékat koptatta az orosz hadvezetés, ennek nagyon fontos pontja volt, hogy a Wágner-vezér úgy érezte, hogy elfoglalták Bahmutot, és azt át is adta Putyinnak. Ám a pozíciója nem változott, hanem Sojgu került vissza a kedvencek listájára” – tette hozzá. Amikor az orosz vezetés leszögezte, a Wágner-csoport tagjainak le kell szerződniük a reguláris hadsereggel, akkor Prigozsin megértette, hogy terjeszkedése véget ért. „Prigozsin most átlépte a Rubicont.”

Tarjányi Péter már éjjel külön elemezte a legfrissebb híreket, akkor kiemelte:

álláspontom szerint Putyin élete nincs közvetlen veszélyben – magyarán hasznosabb életben hagyni a lázadás során –, de ne legyen kétséges, áttételesen az Oroszország feletti irányítás megszerzése is a másodlagos célok és szándékok között szerepel a Wagner-csoport oldaláról.

Majd azt is hozzátette: a mostani lázadásban valamelyik oldal megsemmisül. Hogy ez békét hoz, vagy a háború pusztítóbbá válását, az elkövetkező órák, napok eseményei döntik el.

Az Egyesült Államok egyelőre csak figyel

Joe Biden amerikai elnököt tájékoztatták az oroszországi helyzetről, a Fehér Ház tájékoztatása szerint figyelik a történéseket. „Követjük a helyzetet, és konzultálni fogunk a szövetségeseinkkel és partnereinkkel ezekről a fejleményekről” – mondta Adam Hodge, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője. Így tesz Ukrajna is, a hadsereg közlése szerint nyomon követik a moszkvai belharcokat.

Kirillo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke korábban csak annyit mondott: „Figyelünk”.

Az Don menti Rosztov városban találkozott Junusz-Bek Jevkurov vezérezredes, az orosz védelmiminiszter-helyettes és Vlagyimir Alekszejev, a vezérkar főcsoportfőnökségének első helyettes vezetője Jevgenyij Prigozsinnal, a Wagner katonai magánvállalat vezetőjével. Az orosz védelmi minisztérium „információs provokációnak" nevezi Prigozsin vádjait, és közölte, hogy a történtek nyomán az ukrán hadsereg támadásra készül Bahmutnál. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) büntetőeljárást indított Prigozsin ellen katonai lázadás kísérlete címén, és felszólította a csoportjának tagjait, hogy vegyék őrizetbe az alapítót.

Putyin hazaárulással vádolja a lázadókat

„Az ország egységét semmi sem fenyegetheti. Mindenféle széthúzással és árulással szemben fellépünk, teljes erőnkkel lesújtunk a lázadókra” – mondta rendkívüli televíziós beszédében Vlagyimir Putyin. Az elnök név szerint említette a Wagner-csoportot, amely eddig kiválóan védte az orosz érdekeket a donyecki régióban, de most megtévesztés áldozata lett. Árulóknak nevezte a csoport tagjait, „akik tette olyan, mintha hátba döftek volna bennünket” – hangsúlyozta Putyin.

Anélkül, hogy említette volna a Wagner-csoport vezetőjét, azt mondta:

Mindezt egyesek egyéni ambíciói okozták, amelyekkel magasra akartak törni, de hazaárulás lett belőle.

Az orosz elnök nagyon kemény szavakkal tette világossá, hogy nem tűr meg semmiféle ellentmondást és rendbontást. A lázadást leverik, nem lesz széthúzás. Minden szükséges utasítást kiadott a rendrakás érdekében, és megerősítette, minden eszközzel megvédik Oroszországot.

(Borítókép: Jevgenyij Prigozsin Rostov-na-Donúban 2023. június 24-én. Fotó: Video Obtained By Reuters)