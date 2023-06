Letiltották a Pride-dekorációkat, sztrájkba kezdtek a dolgozók

Amerika-szerte a Starbucks 150 üzletében háromezren nem veszik fel a munkát jövő héten, miután betiltotta főnökük a szolidaritásukat kifejező molinók, zászlók kihelyezését és az LMBTQ-s kitűzők használatát, sőt, van ahol el is távolíttatták ezeket a kávézók vezetői – tudta meg a Reuters.

Több nagyvárosban, így New Yorkban, San Franciscóban, Chicagóban és Seattle-ben is lesznek a Pride hónap alkalmából felvonulások.

A Starbucks vezetősége azt állítja, hogy támogatják üzleteikben az esemény megünneplését, ha azt a biztonsági előírások betartásával teszik alkalmazottaik.

A szakszervezet kiemelte: az is a sztrájk céljai közé tartozik, hogy méltányosabb munkaszerződésekkel kedvezőbb bérezést és juttatásokat biztosítsanak a dolgozóknak.

A kávéházlánc kilencezer üzlethelyiséget üzemeltet, a sztrájk bejelentése után 2,5 százalékot zuhantak részvényei.

Közben az amerikai Target kiskereskedelmi bolthálózat vezetése is arról számolt be, hogy kénytelenek voltak levenni polcaikról Pride–termékeket miután sok konzervatív vendég szóváltásba keveredett emiatt dolgozóikkal, valamint forgalmukban is visszaesést tapasztaltak.

New York vezetősége több mint 50 vállalatnak küldött levelet az ügyben, arra kértek tőlük választ, hogyan kezelik az ebből eredő vállalati kockázatokat, és hogyan támogatják LMBTQ–mozgalomhoz tartozó dolgozóikat.