Vlagyimir Putyint felelősségre vonhatják a Wagner-csoport bűneiért

Az orosz elnök nemrég elismerte, hogy a Wagnert teljes egészében az orosz állam finanszírozta, pedig korábban még a csoport létezését is tagadta. Jogi szakértők szerint a Nemzetközi Bíróság felelősségre vonhatja Putyint a zsoldosok bűneiért.

Mint megírtuk, Vlagyimir Putyin orosz elnök legutóbbi nyilatkozataiban azt mondta, hogy a Wagner-csoportot teljes egészében az orosz állam finanszírozta. Ez azért is meglepő, mert Oroszország többször is tagadta, hogy köze lenne a zsoldoscsoporthoz, valamint ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy az jogilag nem is létezik.

Az orosz elnök szerint az állam 86 milliárd rubelt költött a Wagner-csoportra tavaly május óta. Putyin hozzátette, hogy a zsoldoscsoport vezére, Jevgenyij Prigozsin ebben időszakban majdnem ugyanennyi pénzt keresett élelmiszer- és vendéglátóipari vállalkozásaiból.

A következmények

A The Guardian beszámolója szerint Putyin állítása, miszerint Oroszország finanszírozta a Wagner-csoportot, megkönnyítheti a háborús bűnökkel kapcsolatos bírósági eljárás folyamatát. A Nemzetközi Bíróság ugyanis így felelősségre vonhatja az elnököt és az orosz államot a zsoldos harcosok által elkövetett háborús bűnök miatt – vélik nemzetközi jogi szakértők.

Putyin kijelentései jelentős következményekkel járhatnak abból a szempontból, hogy most már az orosz állam, valamint ő maga is felelősségre vonható a Wagner-csoport tetteiért – mondta Philippe Sands jogi professzor.

Dapo Akande jogász szerint a Wagner finanszírozása jogilag nem teszi automatikusan felelőssé Putyintvagy Oroszországot a zsoldosok bűneiért, azonban nagy jelentőséggel bír, hogy az orosz elnök elismerte: bizonyos értelemben hozzájárult ahhoz, amit ez a csoport tesz.

Korábban Putyin elhatárolódott a 2014-ben alapított Wagnertől, és Moszkva többször is tagadta, hogy köze lenne a csoporthoz. A Kreml szóvivője 2018-ban azt mondta, Oroszországban nincsenek katonai magáncégek.