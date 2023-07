A Wagner-csoport vezetője bejelentette: visszatérnek a frontra

A Wagner-csoport másfél hete lázadt fel az orosz katonai vezetés ellen. A zsoldosok megmozdulásának végül egy paktum vetett véget, amelynek részletei még mindig nem ismertek, de az már biztosnak tűnik, hogy Prigozsin és a Wagner vezetése Belaruszba távozott, a zsoldosokat pedig átveszi az orosz védelmi minisztérium.

Maga Prigozsin nem sokkal a paktum után, több mint egy hete adott életjelet magáról a nyilvánosság előtt, bár akkor is csak közvetítők útján. Eközben a múlt héten a magángépe legalább egyszer Oroszországba is visszarepült (hogy mi célból, és hogy ő maga is rajta volt-e, azt nem tudni).

Prigozsin hétfő este hangfelvételt tett közzé, amelyet a Telegramon osztott meg egy Wagner-közeli csatorna, a Grey Zone. Ebben köszönetet mondott azoknak, akik eddig támogatták őket, majd közölte, hogy a Wagner-csoport visszatér a frontra.

„Ma nagyobb szükségünk van a támogatásotokra, mint bármikor. Ezt köszönjük is. Szeretném, ha megértenétek, hogy az »igazságmenetünk« célja az árulókkal szembeni küzdelem és a társadalmunk mozgósítása volt. Sok mindent sikerült elérnünk” – mondta Prigozsin, majd hozzátette:

Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben újabb győzelmeket láthattok tőlünk a fronton. Köszönöm, srácok!

Ukrajna vagy Afrika?

A fenti hangüzenetben Prigozsin nem nevezte meg, hogy pontosan milyen frontra gondolt. Logikusan Ukrajnára gondolhatnánk, azonban a múlt héten az orosz állami sajtó azt közölte, hogy Prigozsin nem hajlandó együttműködni többé a Kremllel. Állításuk szerint azt is közölte akkor, hogy a Wagner fegyveresei nem térnek vissza Ukrajnába harcolni.

Elképzelhető, hogy azóta valamiért meggondolta magát, de nem lehetetlen az sem, hogy egyáltalán nem Ukrajnára célzott, ugyanis szakértők, valamint hírszerzők is azt emlegették az utóbbi másfél hétben, hogy a Wagner-csoport a közeljövőben valószínűleg azokban az afrikai országokban fokozza tevékenységét, amelyekben már régóta jelen van, Belarusz pedig csak ideiglenes állomáshely lehet.

Mindeközben úgy tudni, hogy Vlagyimir Putyin már másfél hete kiadta a parancsot Prigozsin likvidálására, és ez a parancs azóta is érvényben maradt. Ha ez így van, akkor Belaruszban is veszélyben lehet. Meg nem erősített információk szerint egyablaktalan hotelszobában szállásolták el (amiatt, hogy az utóbbi időben rengeteg orosz oligarcha esett ki rejtélyes körülmények között az ablakon).

