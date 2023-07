Csaknem 300-zal száguldozott Joe Biden fia

Illegális fegyvertartás, adóbűncselekmények, kábítószer és prostituáltak: Hunter Biden a 2020-as amerikai választási kampány óta Joe Biden amerikai elnök családjának fekete bárányának számít. A botrányok nem csillapodnak. Ezúttal arról van szó, hogy cracket szívott a volánnál, és óránkénti 276 kilométeres sebességnél fotózta le a sebességmérőjét.

A most nyilvánosságra hozott fotókon Hunter Biden crackpipát szívott, miközben a virginiai Arlington egyik lakónegyedében autózott 2018. június 12-én − írta meg a Bild.

Néhány héttel később, augusztus 1-jén Biden vezetés közben a mobiltelefonjával a Porschéje sebességmérőjét fotózta le, miközben óránként 276 kilométeres (172 mérföldes) sebességgel száguldott a Las Vegas felé vezető autópályán.

Úgy tűnik, hogy a képek Hunter Biden hírhedt laptopjáról származnak, amelyet két évvel ezelőtt egy javítóműhelyben adott le. Most a Daily Mail tette közzé a képeket.

A számítógépen tárolt szöveges üzenetekből az is kiderül, hogy 2018. augusztus 1-jén Biden több prostituálttal is megbeszélt egy találkozót, és meghívta őket a Las Vegas-i szállodája pezsgőfürdőjébe.

„Nincs fürdőruhám, nagyon szerettem volna egy csinos fürdőruhát felvenni. De nincs pénzem, hogy vegyek egyet, úgyhogy azt hiszem, meztelenül kell lennem, igaz?” – írta egy, a kapcsolatok között Cheryl néven szereplő nő Hunter Bidennek.

Már korábban is felbukkantak felvételek, amelyeken az elnök fia crack kokaintól beállva látható egy fürdőkádban, meztelenül, egy Colt Cobra revolverrel.

Bár Biden már tiszta, a drogfogyasztásának következményei, valamint a laptopján lévő fotók és fájlok továbbra is problémákat jelentenek neki − és ezek apjának, az amerikai elnöknek is. A nyilvánosság előtt továbbra is támogatja fiát.

Hunter Biden nemrég bűnösnek vallotta magát adócsalás és illegális fegyvertartás vádjában.