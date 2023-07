Szűcs Anita: A franciaországi zavargások fő oka a társadalmi egyenlőtlenség

Szűcs Anita szerint erős strukturális nehézség áll a franciaországi zavargások mögött. Ez nagyon összetett probléma, ami nem elsősorban a bevándorlókkal kapcsolatos, és nem is a francia társadalom egészét érinti, hanem leginkább az ipari nagyvárosok peremkerületeinek problémája.

A peremkerületeken jóval magasabb a munkanélküliség és a szegénység aránya, az itt élők már nem első alkalommal lázadtak fel a rossz életkörülményeik miatt, most is ők kezdték az országossá duzzadt zavargást, de 2005-ben is történt egy hasonló eset, sőt több megmozdulás is volt az évek során – tette hozzá a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense.

Ugyan a francia kormány többször is megpróbálta megoldani a társadalmi gondokat, nagy, átfogó kísérlet legutóbb az 1990-es években volt, de folyamatosan vannak próbálkozások, viszont ezek nem túl sikeresek. Az oktatás megreformálásában a francia állam szemlélete jelenti a legfőbb gondot, miszerint nem lehet megkülönböztetni francia állampolgárokat származásuk vagy vallásuk alapján. Szűcs Anita szerint azért nehéz kezelni ezeket a problémákat, hiszen a szegényebb régiókban

a munkanélküliség csökkentése érdekében más oktatásra lenne szükség.

Szűcs beszélt francia–német viszonyról is. Szerinte a mostani hűvösebb kapcsolatot pusztán véleménykülönbségek indokolják, például a Kínával, vagy az Európai Unióban zajló átalakulásokkal kapcsolatosak, de nincs alapvető nézeteltérés a két ország között.

Egy lelőtt 17 éves fiú miatt törtek ki a zavargások

Június 27-én, kedd este több helyen is zavargások törtek ki Franciaország-szerte, miután egy rendőr agyonlőtt egy 17 éves fiút reggel Párizsban, amiért az nem tett eleget a rendőri felszólításnak. Volt, ahol buszmegállókat vertek szét, gyújtogattak, petárdákat dobáltak. A rendőrök könnygázzal és oszlatógránátokkal próbálták megfékezni a feldühödött embereket.

A demonstrációk szerda és csütörtök éjjelre az ország más városaira is átterjedtek, országszerte zavargások robbantak ki. Csütörtökön több száz embert vettek őrizetbe, Emmanuel Macron francia elnök válságtanácsot hívott össze.

A tüntetések negyedik éjszakáján már 1300 embert tartóztattak le, 80 rendőr sebesült meg. A péntekről szombatra virradó éjjelen pedig tetőfokára hágott az erőszak, a fosztogatás és rongálás. A francia elnök elhalasztotta németországi látogatását a zavargások miatt.

Összesen eddig több mint 3000 embert vettek őrizetbe a rendőrség tömeges bevetését követően. Az erőszakos cselekményekben több száz rendőr és tűzoltó sérült meg, bár a hatóságok azt nem közölték, hogy hány tüntetővel történt hasonló.