Marha jól jártak, akik Oroszországban maradtak, és ettől a Kreml is boldog

Vannak olyan nemzetközi nagyvállalatok, amelyek az ukrajnai háború kitörése ellenére Oroszországban maradtak. Persze hatalmas bevételekre tettek szert, és jelentős összegeket fizettek be az orosz államkasszába. Így a Danone, a Pepsi és a Philip Morris is az ukrajnai háború jelentős finanszírozójává vált. Nem is reagálnak érdemben a megkeresésre.