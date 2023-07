Halálos áldozata is van az Egyesült Államokat sújtó ítéletidőnek

Rendkívüli állapotot hirdetett ki az áradások miatt Kathy Hochul, New York kormányzója Orange és Ontario megyében – közölte az NBC News.

Az ítéletidőnek egy halálos áldozata van. TÖBBEN ELTŰNTEK, EGY HÁZAT ELMOSOTT A VÍZ.

A New York-i Hudson-völgyben egy harmincas éveiben járó nő megfulladt, miután elsodorta a víz, amikor megpróbálta elhagyni otthonát. A villámár ereje sziklákat mozdított el, amelyek nekiütköztek a nő házának, és megrongálták a falát.

A vihar haladási irányában élő lakosokat arra kérték, hogy ne induljanak útnak. Csaknem 13 ezer fogyasztó maradhatott áram nélkül.

Életveszélyesnek minősítették a helyzetet

Az amerikai meteorológiai szolgálat villámárvizekre figyelmeztetett New York állam délkeleti részén. A helyzetet „életveszélyesnek” minősítették. Emellett figyelmeztetést adtak ki New Jersey északkeleti részére – adta hírül az MTI.

A meteorológiai szolgálat szerint hétfőn New England nagy részén is heves esőzés és áradás várható. Vermont, valamint New York északkeleti részén is sok csapadék hullhat.

A vihar több tízmillió dolláros kárt okozott. West Pointot, az amerikai katonai akadémiának otthont adó várost is elöntötte a víz. Helyi tisztségviselők attól tartanak, hogy károk keletkezhettek több történelmi épületben.