Páros lábbal szállt bele egy tekintélyes politikus a NATO vezetőjébe

A korábbi kormányfő – aki 1991 és 1996 között vezette az országot, és mind a mai napig nagy tekintélynek örvend – azt írta, hogy a NATO keleti bővítése „provokatív” jellegű lépés, és Emmanuel Macron francia elnök jó okkal ellenezte ezt pár nappal ezelőtt.

Mint írta, a NATO-t a hidegháború idején azért hozták létre (és azért folytatta működését a konfliktus után), hogy Európa biztonságát szavatolja, de szerinte ez nem valósult meg.

És különben is, az európaiak az utóbbi háromszáz év nagy részében egymással harcoltak, az utóbbi száz év két világháborúját is nekik köszönhetjük a világ többi részén. Ha most mindezt egyfajta ártalmas méregként Ázsiába is exportálnák, az olyan lenne, mintha Ázsia egy járványt fogadna be