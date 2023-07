Josep Borrellt, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai képviselőjét nem fogadják Kínában – mutatott rá György László, aki szerint ez nem meglepő, ha összerakjuk a tényeket.

– világított rá a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos szerdai bejegyzésében.

György László megjegyezte: mindenki akkorát tud kockázatmentesíteni, amilyen az alkupozíciója. „Miközben a hozzánk hasonló patrióta és pragmatikus közgazdászokat és gazdaságpolitikusokat harminc éve még kiközösítették Európában (és Magyarországon különösen), és még a koronavírus megjelenése előtti hónapokban is inkább megmosolyogtak bennünket, ma már Európa vezetői is a stratégiai autonómia és kockázatmentesítés szükségességéről beszélnek” – magyarázta a kormánybiztos, rávilágítva, hogy Európának képesnek kell lennie előállítani a digitális és zöldátálláshoz szükséges technológiákat és kapacitásokat, hogy Európa zöldátállásában az európai vállalatok és dolgozóik döntő szerepet játszhassanak.

– mutatott rá a kormánybiztos.

György László rávilágított, hogy miközben Európa egyre szigorodó környezetvédelmi és szén-dioxid-kibocsátási normákat támasztott vállalatai elé az elmúlt évtizedben, addig Kína gőzerővel dolgozott zöldiparának felépítésén és a zöldiparhoz, valamint az élvonalbeli technológiák működtetéséhez szükséges kritikus nyersanyagok és ritkaföldfémek feletti kontroll megszerzésén.

– ismertette a kormánybiztos, kiemelve, hogy ennek eredményeként kialakult egy olyan helyzet, hogy Európa 98 százalékban függ a digitális és zöldátállás terén Kínától. Mindezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, vagyis Európa első számú vezetője nyilatkozta két évvel ezelőtt az Európai Ipar Napjai rendezvénysorozatra küldött videóüzenetében.

A közgazdász szerint mindezek tükrében nem meglepő, hogy Josep Borrell kockázatmentesítő ötlete nem maradt sokáig válasz nélkül.

– emlékeztetett György László.

Az EU a számára létfontosságú gallium 71 százalékát, míg a germánium 45 százalékát szerzi be Kínából, így nem nehéz értelmezni, mit jelent a zöldátállás lázában égő, de nyersanyagban meglehetősen csehül álló unió, valamint Európa chipgyártása, távközlési tervei és elektromos járműipara számára a döntés – mutatott rá György László.

– tért ki a blokkosodás veszélyeire a kormánybiztos. John Maynard Keynes közel száz évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatait idézte a közgazdász: „Az eszmék, a tudomány, a vendégszeretet, az utazás – ezek azok, amelyek természetüknél fogva nemzetköziek. De a javak készüljenek helyben, amikor csak az racionálisan lehetséges, és mindenekelőtt a hitelezés maradjon nemzeti keretek között.”

György László szerint az angol közgazdászlegendának igaza volt száz évvel ezelőtt is, de megállapításai a mai napig érvényesek. „A kontextus viszont változik és alkalmazkodást követel meg Európa döntéshozóitól” – zárta elemzését a kormánybiztos.

Még több Kína kerül a kormány paklijába

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter öt napon keresztül folytatott intenzív tárgyalásokat Pekingben. A látogatás és a megbeszélések célja a Magyarország és Kína közötti gazdasági- és pénzügyi kapcsolatok erősítése, elmélyítése volt. A gazdaságfejlesztési tárca keddi közleménye szerint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter kínai útja során találkozott az Ipari és Információstechnológiai Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság magas rangú képviselőivel, megbeszélést folytatott a kínai „policy bankok", így a Kínai Fejlesztési Bank és a Kínai Export-Import Bank, valamint a legnagyobb kínai kereskedelmi bankok, köztük a Bank Of China, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), valamint a China Construction Bank (CCB) vezetőivel, illetve tárgyalást folytatott a Silk Road Fund elnökével is. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium delegációja emellett megtekintette a Huawei újonnan átadott pekingi központját, valamint egyeztetett a cég európai stratégiájáról – ismertette a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

Egy hétfői közleményben pedig a tárca ismertette, hogy a pekingi egyeztetések során elsősorban a magyar–kínai pénzügyi kapcsolatok előmozdítása, valamint új, elsősorban zöld- és infrastrukturális együttműködési lehetőségek kerültek szóba, mint az elektromobilitás és a megújulóenergia-termelés fejlesztése, illetve az akkumulátorgyártás.