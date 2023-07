A Cerberus névre keresztelt hőhullám – ezek szerint a ciklonok, tájfunok után hozzá kell szoknunk a hőhullámok nevesítéséhez is – Észak-Afrika, pontosabban a Szahara felől érkezett és terül szét a hétvégén a Földközi-tenger menti országokon.

Már most is a Cerberus felelős a jelenlegi hőségért a térségben, de ez csak rosszabbodik a hétvégén Dél-Európában – olvasható az Európai Űrügynökség (ESA) előrejelzésében. Eszerint Európa földközi-tengeri országainak egyes részein a hőség a 48 fokot is elérheti a régiót sújtó magas légköri nyomású rendszer érkezése miatt. A forróságot hozó légköri rendszer Észak-Afrika felől érkezett.

De ki vagy mi az a Cerberus? Cerberus egy hatalmas, háromfejű kutya volt a görög mitológia szerint. Senkinek sem sikerült megszelídíteni, csak Hádésznak, az alvilág urának, így az ő szolgálatába állt. Feladata volt az alvilág kapujának őrzése. Oda bárkit beengedett, viszont kijönni már senki sem tudott Cerberustól. Azért néhány furfangos mitológiai hősnek sikerült időnként kicselezni Cerberust. Dante Isteni színjátékában Cerberus (Kerberosz) a pokol harmadik bugyrában élt.

A hőhullám által sújtott országok vészhelyzeti intézkedéseket készítettek elő. Ezek elsősorban Spanyolországot, a Kanári-szigeteket, Franciaországot, Olaszországot, Törökországot, Ciprust és Görögországot érintik. Athénban és más görög városokban az állami munkahelyeken és számos magánvállalkozásban változtattak a munkaidőn, hogy a legmelegebb órákat elkerüljék, a klimatizált helyeket megnyitották a lakosság számára. Az Akropoliszt ideiglenesen lezárták pénteken, helyi idő szerint dél és délután 5 óra között nem látogatható, mert napközben már 41 fokot mértek a görög fővárosban. Már napok óta osztott palackos vizet a romoknál kóválygó turisták között a görög Vöröskereszt.

A Cerberust nyomon követő ESA arra figyelmeztet, hogy a hőhullámot Európa északi részei is érezik. „Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban és Lengyelországban komoly hőhullám várható, Szicília és Szardínia szigetén 48 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet” – áll az ESA friss közleményében.

Olaszországban a hatóságok tíz nagyvárosra adták ki a hétvégére a legmagasabb szintű hőségriasztást. Ezek között találjuk Rómát, Firenzét, Bolognát vagy éppen Perugiát. Luca Lombroso olasz meteorológus előrejelzése szerint a jövő héten csak fokozódik a hőség, a legrosszabbra az ország középső részén lehet számítani.

Kedden és szerdán Rómában és Firenzében már a 40 fokot is meghaladja a hőmérséklet, ahogyan észak felé tolódik a hőhullám.

Azt sem tartják kizártnak, hogy ezúttal megdől a 2021-ben Szicíliában mért melegrekord, a 48,8 fok. Olaszországban televíziós hirdetésekben szólnak a városlakókhoz, hogy figyeljenek a háziállataikra, és rendszeresen látogassák idős hozzátartozóikat.

A hőség már tavaly is szedett áldozatokat

A héten jelent meg a Nature Medicine tanulmánya, amely azt összesítette, hogy hány haláleset volt köthető a rendkívüli hőséghez 2022-ben. A kutatás mintegy 60 ezer halálesetet kapcsolt össze a tavaly nyári hőhullámokkal Európában. Ezt a szomorú listát Olaszország vezeti, mert tavaly május 30. és szeptember 4. között több mint 18 ezren haltak meg a hőség által okozott egészségügyi problémákban. A sorban Spanyolország következik 11 300, majd Németország 8173 áldozattal.

Amióta rögzítik az időjárási adatokat, 2022. volt a legmelegebb év.

A Meteorológiai Világszervezet a hónap elején jelentette be, hogy július 3-án megdőlt az átlag-hőmérsékleti csúcs a földön. Azon a napon a világban átlagosan 17,01 fokot mértek, azonban ne felejtsük el, hogy jelenleg csak az északi földtekén van nyár, a délin tombol a tél. Az eddigi rekordot alig pár éve, 2016 augusztusában rögzítették: 16,92 fokot. Július első hétfője volt tehát a világ legmelegebb napja, a múlt hónap, a június pedig minden idők legmelegebb hónapja.

Az előrejelzések szerint azonban nem lélegezhet fel Dél-Európa, ha enyhül Cerberus szorítása, mert a nyomában újabb hőhullám érkezésével számolnak. Kharón a jövő hét után éri el a Földközi-tenger térségét. Kharón is a görög mitológiából vett alak, az alvilág révésze. Ő viszi át a holt lelkeket csónakján a Styx folyón az alvilág kapujához.

Az Egyesült Államok sem menekül meg a hétvégi hőségtől

Jelenleg mintegy 115 millió ember lakóhelyén van érvényben a hőségriasztás valamely fokozata.

Kalifornia, Nevada, Oklahoma, Texas és Arizona államban várják a legnagyobb forróságot, helyenként 40 fokot jóval meghaladó hőmérséklettel. A szövetségi meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint 45 fok körül lehet a hőmérséklet a hétvégén Las Vegasban.

Az Arizona állambeli Phoenixben a hőség elhúzódik, ugyanis több mint két hete mindennap meghaladja a 43 fokot a hőmérséklet, és a hétvégén a városban valaha mért legmagasabb értéket, az 50 fokot is elérheti. Ugyanez a helyzet egyébként El Pasóban és Texasban is, ahol már a 27. egymást követő napon mértek jóval 40 fok feletti hőmérsékletet, és ezzel megdőlt az 1994-ben regisztrált 23 napos hőhullám – írja összesítésében a BBC.

A sivatagi Death Valley-ben, az Egyesült Államok legforróbb részén akár 54 fok is lehet.

Az Egyesült Államok délnyugati államai fölött egy hőkupola nevű meteorológiai jelenség okoz elhúzódó hőséget, amely nem engedi távozni a forró légtömeget. A szokásosnál is melegebb idő június végén alakult ki a térségben.

Az Egyesült Államokban egyébként a hivatalos jelentések szerint évente mintegy 700, a hőséghez köthető halálesetet regisztrálnak.

Németh Lajos: Ha a Cerberus nem is ér ide, de folytatódik a hőség

A hétvégi dél-európai hőség miatt érdeklődtünk Németh Lajos meteorológusnál, hogy szerinte elér-e Magyarországig is a Cerberus. Az Index kérdésére Németh Lajos azzal kezdte, a hét eleji meleg után egyelőre örüljünk, hogy a pénteki hidegfront néhány fokos lehűlést hozott, és megszűnt a roppant magas, 70 százalékos páratartalom, amely szinte a felére csökkent.

Azonban óvott a korai örömtől, mert a hétvégétől nálunk is fokozatosan erősödik a meleg, amely kedden a déli területeken akár már 38-39 fok körüli hőségbe fordulhat.

A meteorológus szerint érdekesen alakult eddig a nyár, az elmúlt évekkel ellentétben idén nem alakultak ki összefüggő hőségperiódusok, mert a meleg napok láncolatát mindig megszakították kisebb hideghullámokkal érkező frissítő zárporok, zivatarok. Így elviselhető volt a nyár eddigi része.

Figyelemre méltó az is, hogy míg tavaly évtizedek óta nem látott szárazság sújtotta az országot, addig idén – eddig legalábbis – megfelelő mennyiségű csapadékot kaptak a földek – zárta rövid összegzését Németh Lajos.

(Borítókép: Nyilvános zuhanyzóknál hűsölnek 2023. július 13-án Barcelonában. Fotó: Zowy Voeten / Getty Images)