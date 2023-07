Rekordszámú kínai hadihajó jelent meg Tajvan körül

A hétvégén 16 hadihajóról számoltak be Tajvan környékén. A kínai hadsereg haditengerészetének 24 óráig tartó hadgyakorlata helyi idő szerint hétfő reggel 6-kor fejeződött be. Ezt megelőzően a múlt héten is számos kínai hadihajó ment keresztül a Tajvani-szoroson, ezzel behatolva a szigetország által húzott védelmi zónába.