Emberéletet követelt a vihar Boszniában

Déli szomszédunkban nagyjából félezer tűzoltó vett részt a mentésben, ugyanis a heves esőzések és a viharos széllökések nagy pusztítást végeztek. A kidőlt fák és leszakadt ágak elektromos tüzeket okoztak, emiatt 40 embert menekítettek ki a lakóhelyéről. A szerb hatóságok eddig 50 sérültről számoltak be – adta hírül az MTI.

Belgrádban a folyamatos légi forgalom is kérdéses volt az időjárás miatt, ezért a fővárosban pár órára lezárták a repülőteret. A szél olyan erősséggel fújt, hogy fákat csavart ki, tetőket tett tönkre, de még építkezési darukat is feldöntött. A leomló törmelék parkoló autókban is kárt tett.

Bosznia-Hercegovinában egy ember életét vesztette, miután egy leszakadt elektromos vezetéktől áramütést szenvedett. Az országban ma is fennakadásokat okozott a heves szél.

A szerb Meteorológiai Szolgálat figyelmeztette a lakosságot, hogy a szélviharok egészen a hétvégéig kitarthatnak.