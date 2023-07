Több ezren próbálnak elmenekülni a rodoszi erdőtűz elől

Továbbra sincsenek könnyű helyzetben a tűzoltók Rodoszon, ahol már hatodik napja tombol az erdőtűz, ami a helyiek mellett nagyon sok nyaraló életét is veszélyezteti. A görög kormány közlése szerint már 19 ezer embert evakuáltak a szigetről – közülük 16 ezret szárazföldön, háromezret pedig vízi úton keresztül. Utóbbi kapcsán nemcsak a görög parti őrség, hanem 30 civil hajó is segítséget nyújtott.

Ugyanakkor nem csak szervezett menekítés zajlik, a hatóságok elmondása szerint körülbelül 30 ezer ember hagyhatta már el a tűzvész által leginkább sújtott területeket – voltak, akik saját járművel, mások pedig jobb lehetőség hiányában gyalog tettek így.

A tűzoltást a rendkívüli hőség mellett a vasárnapi szeles idő is nehezíti,

a száraz idő mellett a hőmérséklet elérheti akár a 45 Celsius-fokot is, emiatt a hatóságok arra számítanak, hogy a tűz terjedése mellett akár újabb tüzek is kialakulhatnak.

Azonban már nem csak helyi tűzoltók vesznek részt a tűzoltásban – a szombati nap folyamán 31 szlovák tűzoltó érkezett összesen négy tűzoltókocsival együtt, de mint a Sky News a tűzvészről és mentésről szóló percről percre tudósításában felhívja a figyelmet, Franciaországból, Horvátországból és Törökországból is érkeztek repülőgépek a tűz eloltására.

A görög kormány szóvivője szerint a nemzetközi segítség nagyon fontos mind a lángok megállításában, mind az evakuációban. Emellett hozzátette,

ez a görög történelem legnagyobb evakuációja tűzvész miatt – a kimenekítendő tömeg mellett az erőforrások, a tűzoltók és egyéb segítők mozgósítása kapcsán is.

A kimenekített embereket a sziget biztonságos részein szállásolják el, hivatalos közlés szerint iskolákban, hotelekben, sportlétesítményekben vagy akár edzőtermekben, ugyanakkor például a már fentebb idézett Sky News több esetben is arról számolt be, hogy sokan a szabad ég alatt ragadtak, és például a tengerpartokon található nyugágyakon aludtak.

Emellett sajtóbeszámolók szerint nagy a tömeg a rodoszi reptéren is, és több járat is csak késéssel tud elindulni a szigetről, miközben az utazási irodák sorra törlik a Rodoszra szóló utazásokat.

Nem holnap ér véget a tűz

A tűz megállításában jelenleg több mint kétszáz tűzoltó, negyven tűzoltókocsi vesz részt, munkájukat a levegőből négy repülőgép és három helikopter segíti. A görög tűzoltóság szóvivője a The Guardian tudósítása szerint úgy fogalmazott a helyi tévének,

ez nem egy olyan tűz, ami holnap vagy holnapután elmúlik. Ez napokig aggasztani fog minket.

Ugyanakkor jelenleg nem tudják pontosan, mikor sikerülhet eloltani a tüzet. A könnyebb menekülés érdekében a hatóságok azt kérik mindenkitől, hogy értékeiket és csomagjaikat hagyják hátra – mint mondták, a legfontosabb dolog most az életek mentése.

Ha valaki az útlevelét vagy egyéb okmányait vesztené el, nem kell tartania attól, hogy a szigeten reked – a France24 tudósítása szerint a görög külügyminisztérium és a görögországi nagykövetségek is arról számoltak be, hogy állomásokat állítottak fel a rodoszi reptéren, hogy ezzel is segítsék az emberek evakuálását.

Magyarok nincsenek veszélyben

Mint arról beszámoltunk, Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésben közölte, hogy jelenleg egy magyar állampolgár sincs veszélyben.

Menczer szerint jelenleg 91 magyart érint az evakuáció, ám ez a szám folyamatosan változik. Az utazási irodák tájékoztatása szerint jelenleg 400 körülire tehető a szigeten lévő magyar turisták száma, akik közül az athéni nagykövetség jelenleg 110 fővel áll kapcsolatban – ha valaki regisztrálni szeretne, az alábbi linken tudja megtenni.

A tűzvész kapcsán egyébként a görög elnökség bejelentette, hogy a hétfőre eső nemzeti ünnepet „az ország rendkívüli körülményei” miatt törlik – Rodosz mellett ugyanis Görögország második legnagyobb szigetén, Evián is tűz ütött ki, ugyanakkor a tűzoltóság szerint házakat és épületeket nem veszélyeztet a tűz.

Görögországban nyaranta igen gyakoriak az erdőtüzek a száraz idő és a magas hőmérséklet miatt,

ugyanakkor jelenleg az elmúlt 50 év legmelegebb hőhullámát tapasztalhatják az ott tartózkodók.

Az egyébként nagyjából százezer lakosú Rodoszra évente több millió turista látogat el nyaranta, tavaly 2,5 millióan tettek így.

(Borítókép: Eurokinissi / Reuters)