Giorgia Meloni állna a migráció elleni harc élére

A találkozón szó volt az illegális migráció gerjesztette embercsempészet visszaszorításáról, és a résztvevők egyeztettek olyan témákról is, mint a megújuló energia kérdése, valamint a klímaváltozás elleni küzdelem. Az olasz miniszterelnök ezt a kezdeményezést „római folyamatnak” nevezte, és jelezte, megvalósítása évekig is eltarthat – számolt be a Reuters.

Meloni emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió Tunéziával éppen a múlt héten írt alá egy stratégiai partnerségi megállapodást, melyet az olasz kormányfő mérföldkőnek nevezett a migráció elleni harcban.

Az aláírt egyezség értelmében a felek szigorúbban lépnek fel az embercsempészek ellen, és fokozottan kiállnak a határok szigorítása mellett.

Az a célunk, hogy a Tunéziával kötött megállapodás követendő példa legyen a régió más országai számára is

– nyilatkozta a találkozó után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Olaszországnak évek óta súlyos gondot jelent az illegális migráció, komoly migrációs gócpontok is kialakultak, mint például délen, Lampedusa szigetén. Az olasz kormánynak a bevándorlás egyben demográfiai dilemma is, mert az ország lakossága egyre idősödik, és a csökkenő népessége miatt újabb munkaerőre is szükség van az olasz gazdaságnak.

Idén már több mint 83 ezer migráns szállt partra Olaszországban. Ez a szám tavaly 34 ezer körül volt, míg 2021-ben csak 25 ezer menekültről számoltak be.