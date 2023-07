Tovább tombolnak a pokoli erdőtüzek Európában

Továbbra is tombolnak az erdőtüzek Európában. Horvátországban Dubrovniknál csaptak fel ismét a lángok nemrég, míg kedd délután Portugália hegyvidéki területe is kigyulladt. A tűzoltók a rendkívüli erejű széllel is küzdöttek.

Hatalmas tűz tombol Horvátországban, a lángok már az ország déli részénél, Dubrovniknál perzselnek.

Kedd délután erős szél támadt fel a környéken, ami elősegítette a lángok továbbterjedését. A tűz gyorsan terjedt Plat és Soline falvak felett.

Az index.hr szerint a helyzetet tovább nehezíti, hogy a Petraca település feletti dombon

olyan aknák is felrobbantak, amelyek még a II. világháborúból maradhattak ott.

A településen több lakost is evakuáltak. Jelenleg mintegy 150 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén, azonban a helyzet egyelőre nincs az irányításuk alatt.

„Nem jó a helyzet. A tegnap esti küzdelem után az erős szél minden korábbi munkánkat semmissé tette. Ismét hatalmas a tűz, talán az eddigi legnagyobb. Habár jelenleg nem fenyegeti a lakóházakat, azonban biztos vagyok benne, hogy hamarosan fogja” – mondta Stjepan Simovic megyei tűzoltóparancsnok. Hozzátette, a tűzoltók munkáját a kanadai légierő is segítette volna, de a szél miatt vissza kellett fordulniuk.

Mint írtuk, két héttel ezelőtt csütörtökön már több ház és autó is lángolt a horvátországi Sibenik melletti falvakban. Az erős déli szél miatt a tomboló erdőtűz továbbterjedt. A tűz több turisztikai üdülőhelyet is elborított, valamint sok autó is kiégett. A lakosokat és a turistákat evakuálták. Azóta Dubrovniknál két tűz is volt az utóbbi napokban.

Portugáliában is felcsaptak a lángok

Kedd délután öt óra körül lángra kapott Portugália hegyvidéki területe, a Sintra-Cascais Természeti Park egy része – írja a Reuters. A lángok a népszerű nyaralóhely, Cascais közelében keletkeztek.

Jelenleg Több mint 600 tűzoltó és vízbombázó repülőgép oltja a tüzet, azonban az erős szél miatt gyakran meg kell szakítani munkájukat.

Alerta en Portugal por un incendio cerca del Parque Natural de Sintra-Cascais.

La cercanía de las llamas ha obligado a evacuar la aldea de Zambujeiro y al menos 13 personas, 9 de ellas bomberos, han recibido asistencia sanitaria https://t.co/W2XU5eYbgg#LaHora26J pic.twitter.com/Qo3mxzcttB — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 26, 2023

Nem csillapodik a helyzet Görögországban sem

Mint arról beszámoltunk, hatalmas tűzvész dúl Rodosz és Korfu szigetén is. A rodoszi járatokat törölték, a turisták pedig nehéz helyzetbe kerültek, miután a görög szigeten pusztító erdőtüzek miatt több ezren kényszerültek elhagyni szállásaikat. Kedden súlyos baleset is történt, lezuhant egy mentésben részt vevő tűzoltó repülőgép, amely a földbe csapódva kigyulladt.

Az Independent információi szerint a hétvégén 20 ezer ember hagyta el otthonát vagy szállodáját, és mintegy kétezren utaztak haza repülővel a tűzvész miatt. Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma azt tanácsolja a tűzvészben érintett görög területekre utazóknak, hogy olyan utasbiztosítást kössenek, amely vészhelyzetben fedezi váratlan költségeiket.

(Borítókép: Pedro Nunes / Reuters)