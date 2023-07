Horrorisztikus, sebekkel teli kardhalat fogtak ki a halászok

Több tucat furcsa, szivárgó seb borított egy kardhalat, amit Új-Zélandon fogtak ki. Az állatról egy nem mindennapi felvételt is megosztottak a halászok.

A különös kinézetű halról az ausztrál horgászok elmondták, hogy rendszeresen fognak ki cápaharapásokkal borított halakat, de most először láttak olyan élőlényt, amit tucatnyi friss, szivárgó seb borított – közölte a Live Science.

A kardhal még élt, amikor a Korall-tenger északkeleti partjainál a fedélzetre emelték, majd rövid időn belül elpusztult.

A halászok szerint a harapásokkal teli kardhalat világító cápák támadták meg.

A friss sebek miatt arra következtettek, hogy az állat néhány perccel a kifogása előtt szerezhette a sérüléseit.

A világító cápák akár 50 centiméter hosszúságúra is megnőhetnek. Jellegzetes pengeszerű alsó állkapcsuk van, amivel folyamatosan ki tudnak harapni áldozataikból egy-egy húsdarabot. A jóval nagyobb élőlényeket is kiszemelhetik, így a fehér cápákat, bálnákat, és még az embereket is megtámadhatják – tették hozzá.