Kijev felvette a kapcsolatot a magyar ombudsmannal az ukrán hadifoglyok ügyében

Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa közölte, hogy a magyar ombudsman válaszolt a jelenleg Magyarországon fogva tartott volt ukrán hadifoglyok helyzetével kapcsolatos levelére – írja az Ukrinform.

Írtam a magyar ombudsmannak több levelet is, amelyekre egyébként válaszolt is, azonban nem adta meg az általam kért információkat, de legalább valamiféle párbeszédet kezdtünk erről a helyzetről

– mondta Lubinec.

Zárt ajtón kopogtatott Lubinec

Elmondása szerint megkérdezte magyar kollégáját, hogy amennyiben Magyarországra látogatna, segítenének-e neki abban, hogy találkozzon az ukrán hadifoglyokkal.

Információink szerint három katona még mindig Magyarország területén tartózkodik (a 11 katonából – a szerk.). Három ember távozott Magyarországról más országokba, öten hazatértek

– jelentette ki Lubinec. Az ukrán ombudsman megjegyezte, hogy Tatjana Moszkalkova orosz ombudsman még nem válaszolt a helyzetet érintő levelére.

Egy kérdésre válaszolva, amely a hírszerzési értesülésekre vonatkozott, miszerint az orosz ortodox egyház állítólag újabb ukrán hadifoglyok Oroszországból Magyarországra történő átszállítását készíti elő, Lubinec elmondta, hogy az ukrán hatóságoknak valóban vannak olyan információik, amelyek szerint az orosz fél a magyar fél bevonásával a jövőben hasonló különleges akciókat tervez.

Moszkva Magyarországra szállította az ukrán hadifoglyokat

Mint ismert, az Orosz Ortodox Egyház közleménye szerint – amelyet a magyar sajtóban elsőként az Index közölt –, valamint a magyar kormány közlése alapján 11, orosz fogságba esett kárpátaljai magyar katonát adott át Moszkva Magyarországnak júniusban.

Az ukrán kormányzat súlyos vádakat fogalmazott meg többször is, azt állítva, hogy a kárpátaljai katonákat Magyarországon megfigyelés alatt tartják, és korlátozzák is a szabadságukat. A magyar kormány azt állítja, erről szó sincs. Hárman vissza is térhettek Ukrajnába, utána pedig két társuk is követte őket.

Június végén már írtunk arról, hogy egy ismert ukrán hírportál, a Jevropejszka Pravda a saját értesülései alapján arról írt, újabb hadifoglyokat adhatnak át az oroszok Magyarországnak. Később az ukrán RBC is hasonló értesüléseiről számolt be, sokkal konkrétabb részleteket megosztva. A portálnak nyilatkozó ukrán hírszerző azt mondta, az Orosz Ortodox Egyházban jelenleg is tárgyalnak arról, hogy fogadnák a magyar kormány képviselőit. A hírszerzők úgy tudják, erre augusztus 8. és 11. között kerülhet sor.

A látogatás elsődleges célja, hogy a magyar származású ukrán hadifoglyok átadásának következő körét megtárgyalják

– fogalmazott a hírszerzőtiszt, hozzátéve, a fogolycseréből az ukrán kormányzatot az előző alkalomhoz hasonlóan most is kihagynák, és ez szerinte a genfi egyezmény és a nemzetközi humanitárius jog megsértését jelenti.