Az orosz közgazdász szerint Orbán Viktor eltökélt, Kárpátalját, Erdélyt és egy szelet Horvátországot akar

Mihail Gazin orosz közgazdász szerint Orbán Viktor miniszterelnök határozott céljai között szerepel, hogy bővítse országa területét. Azt is elmondta, szerinte mikor lehetséges ez.

A Cargrad nevű műsor vendége volt Mihail Gazin orosz közgazdász, elemző, publicista; korábban az orosz elnöki adminisztráció tisztviselője. A szakember a műsorban arról beszélt, hogy a magyar kormányfő határozott céljai között szerepel országa jelenlegi területének bővítése.

Gazin úgy gondolja, ha az ukrajnai háború elhúzódik és az ország tovább gyengül, akkor az ország teljes keleti része Moszkva kezébe kerülhet. Véleménye szerint ekkor hozakodhat elő követelésével Orbán Viktor, aki Ukrajna területének egy részét magáénak követelheti.

A szerb Pravda szerint konkrétan Kárpátaljáról lehet szó, de – mint a közgazdász mondta – nem csak Magyarországnak lehetnek ilyen követelései. A magyar kormány terveinél maradva kifejtette véleményét, miszerint Magyarország hozzá akar férni egy tengeri kijárathoz, ami miatt Erdélyt és Horvátország egy részét is magáénak akarja.

Egybecsengő vélemények

Gazin szerint Orbán Viktor azért ennyire eltökélt, mert tisztában van azzal, hogy a Nyugat „már nem tud segíteni Ukrajnán”, és nincs saját forrása az ellenállásra. A közgazdász kijelentése ismerős is lehet sokak számára, hiszen Orbán Viktor Gazin kijelentései után néhány órával szinte ugyanezt a következtetést vonta le péntek reggeli rádióinterjújában.

A miniszterelnök ugyanis úgy látja, hogy ma csak a nyugati pénzek tartják életben, illetve működőképesen Ukrajnát. Szerinte a kérdés immáron az, hogy Európa meddig bírja ezt a háborút.

Az amerikaiak elő tudnak állítani rengeteg pénzt a háborúból való kilábalásra, az unió ezt nem tudja megcsinálni, mert az egy teljesen más kávéház. Az unió csak úgy tud pénzt előállítani, ha a tagállamoktól kér

– fogalmazott a magyar kormányfő. Azt is kiemelte, hogy az Európai Unió úgy kér pénzügyi forrást az ukrajnai háborúra, hogy közben pénzzel tartozik Magyarországnak is. A kormányfő a határvédelem összegét 2 millió euróra, míg a pedagógusok felé elmaradt tartozást 800 milliárd forintra taksálta. Emellett a helyreállítási alap forrásait is ki kell még fizetnie az EU-nak Magyarország felé.

Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúi többször megnyitották már az ukrán szócsöveket. Eddig azonban nem érkezett hivatalos reakció a miniszterelnök szavaira. Az ukrán médiában azonban megjelent néhány szurkálódó cím, ilyen például a 24tv.ua szemléje, amely az Orbánt megszállta Putyin: a magyar vezető a Nyugat háborújáról szóló ostobaságokat ismételget az utolsó ukránig címet kapta.

Mihail Gazin kijelentéseivel kapcsolatban megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. Amint választ adnak, frissítjük cikkünket.